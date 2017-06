SC tem preço mais baixo da gasolina desde o começo do ano

<p>O preço médio da gasolina em Santa Catarina chegou a R$ 3,491, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no começo de junho, o mais baixo desde o início de 2017. Para Valmir Espíndola, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis de Florianópolis, o Sindópolis, a queda reflete o desaquecimento do consumo e a disputa dos postos pelo cliente. Além disso, a política da Petrobras, que reduziu a cifra do combustível nas refinarias, também influencia. Espíndola vê tendência de novas quedas para os próximos meses. </p><p>Joinville tem o preço médio do litro da gasolina mais baixo do Estado de acordo com a ANP, calculado em R$ 3,284. Com a nova baixa nas refinarias anunciada pela Petrobras na semana passada, de 2,3% na gasolina e de 5,8% no diesel, a expectativa é que o combustível tenha queda de R$ 0,02 na próximas semana em Santa Catarina. </p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <i>Colocar últimas notas do colunista</i> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense