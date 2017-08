 SC tem sol e temperaturas amenas nesta quarta-feira

No início do dia ocorrem alguns nevoeiros, que logo se dissipam. Quarta-feira tem previsão de sol em SC (Foto: Fernanda Burigo/G1)

Após registro de chuva e granizona noite de terça-feira (8) em Santa Catarina, o tempo volta a ficar seco nesta quarta (9). No início do dia ocorrem alguns nevoeiros, que logo se dissipam e deixam o sol aparecer com céu bastante limpo.

“Atrás da frente fria, sistema de chuva, sempre vem um ar frio, mas ele vai passar muito sobre o mar e vai influenciar pouco as temperaturas aqui no estado, e isso só na Serra, no Sul e na Grande Florianópolis que terão uma quarta-feira com temperaturas um pouco amenas. Nas outras regiões sobe um pouco mais”, afirma a técnica em meteorologia Bianca Souza.

Confira a previsão do tempo para Santa Catarina

Quinta-feira

O tempo vai continuar seco na quinta-feira (10) em todas as regiões do estado, com o sol aparecendo bastante.

“A diferença é que o vento vai começar a soprar de Sudeste e trazer um pouco de umidade do mar para o continente, deixando as cidades próximas do Litoral com um pouco mais de nuvens, que podem provocar um chuvisco isolado em alguns momentos do dia”, diz Bianca.