Secretaria da Saúde estuda a possibilidade de venda do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os estudos são preliminares e mantidos em sigilo na <b>Secretaria da Saúde</b> e no Centro Administrativo. Mas a hipótese de venda do prédio atual do <b>Hospital Celso Ramos</b> , em <b>Florianópolis</b> , não está descartada.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Há vários argumentos para que o exame da alienação do imóvel, em concorrência pública. O prédio tem mais de 50 anos, está deteriorado e sua recuperação exigiria milhões de reais. O local, que à época da construção permitia fácil acesso, situado em ponto central da Capital, está totalmente estrangulado. Está congestionado e dificulta os serviços dos servidores, o atendimento dos pacientes e dos visitantes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A concentração diária de <b>ambulâncias </b> nas imediações é outro problema grave para os pacientes e para a equipe médica. Na região funciona ainda a Maternidade Carmela Dutra, também do governo estadual.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As primeiras avaliações sobre a venda do Hospital Celso Ramos consideram a construção de um novo complexo hospitalar no aterro da Baía Sul, logo após o túnel Antonieta de Barros, na região do <b>Saco dos Limões</b> . Ali seria possível edificar uma moderna unidade com estacionamento amplo para os médicos, funcionários e visitantes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Outros estudos sobre o Hospital dos Servidores, realizados por auditores, revelaram que há problemas sérios de gestão, a receita pelos serviços é uma das piores dos hospitais públicos e foram constatados problemas administrativos de controle de medicamentos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A Secretaria da Saúde examina alternativas de administração dos hospitais públicos. Quer melhorar a eficiência e reduzir as despesas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Elevado</b><br>Prefeito <b>Gean Loureiro</b> (PMDB) foi conferir o inicio das obras da nova pista do futuro <b>elevado do Rio Tavares</b> , em construção no sul da Ilha de Santa Catarina. A Prefeitura terá de fazer novas desapropriações. O prefeito está empenhado na execução do projeto, mas dificilmente o elevado estará concluído no fim do ano, como previsto em contrato.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Eduardo: a tréplica<br></b>Do vice-governador <b>Eduardo Pinho Moreira</b> (PMDB), em resposta ao senador <b>Dário Berger</b> : “Para resgate da verdade, registro que o Dário Berger foi vitorioso em 62% dos municípios da região sul, o que está despertando na região o sentimento de tristeza pela ingratidão. E olha que é a região do <b>Milton Mendes</b> , também candidato. Com relação à s disputas internas, são comuns no PMDB catarinense, mas sem o sentimento de rancor manifestado pelo senador. O PMDB é grande pela sua diversidade. Se o <b>Mariani </b> for o candidato, terá meu total apoio, como qualquer outro se o partido escolher. Não tenho nada a explicar, muito menos votos misteriosos no Senado.”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Curtas</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>* <b>OAB </b> de Santa Catarina colocou no ar o Portal da Transparência. Presidente <b>Paulo Brincas</b> cumpre, assim, promessa de campanha.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">* Presidente estadual do PR, <b> Jorginho Mello </b> instalou nova comissão provisória em <b>Abdon Batista</b> . Completou 235 municípios.

