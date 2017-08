Secretário da Saúde promete calendário de pagamentos aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina

Na tarde desta terça-feira (8), os presidentes da Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina (AHESC), Altamiro Bittencourt e da A Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina (FEHOSC), Hilário Dalmann, representando as entidades hospitalares, estiveram reunidos com o Secretário da Saúde de Santa Catarina, Vicente Caropreso e com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, deputado José Milton Scheffer, para tratar sobre o atraso no repasse de recursos para o setor.

A dívida dos 20 maiores hospitais do estado se acumula desde o ano passado, em aproximadamente 110 milhões de reais.

Durante o encontro, o secretário informou sobre a expectativa de aumento considerável no aporte de recursos para os próximos meses. Caropreso afirmou, que a partir do mês de setembro receberá um volume a mais de recursos, garantindo o pagamento de parte da dívida com os hospitais filantrópicos, e que estabelecerá um cronograma de repasses.

Na oportunidade o presidente da FEHOSC, Hilário Dalmann questionou o atraso nos pagamentos de cirurgias eletivas, que segundo o secretário será analisado para possível solução.

Dalmann destacou a importância do encontro e da boa notícia para os hospitais. “As entidades buscam o diálogo temos a certeza de que o secretário honrará com os compromissos assumidos”, comenta Hilário Dalmann.

O presidente da AHESC, Altamiro Bittencourt, destaca satisfação com a notícia. “Saímos contemplados da reunião. Com essa posição da SES, podemos cultivar a esperança e manter os serviços dos nossos hospitais. Agora, contamos com esse cronograma de pagamento e esperamos que os recursos sejam repassados, conforme o anunciado”, destaca Altamiro.

O deputado José Milton Scheffer, classificou a reunião como positiva. “O secretário nos apresentou uma proposta para o início dos pagamentos em setembro. Acredito que unindo esforços com a AHESC-FEHOESC-FEHOSC e SES, vamos conseguir novos recursos, para que os Hospitais Filantrópicos possam continuar o importante trabalho que realizam, para o amplo funcionamento do SUS.”

Na oportunidade, foi entregue convite ao Secretário Caropreso para o Seminário Regional em Chapecó, que acontecerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. O evento pretende reunir representantes do setor, para a apresentação de modelos de gestão em hospitais Privados, Terceirizados, Organizações Sociais e Filantrópicos.

Também serão avaliados os impactos nos estabelecimentos de serviços de saúde com a Terceirização e Reforma Trabalhista, a política de Incentivos da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a importância do certificado de Filantropia.



