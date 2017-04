Secretário de Segurança convoca reunião para discutir violência

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O secretário de Segurança Pública, <b>Cesar Grubba</b> , convocou o ¿gabinete de crise¿ para avaliar a grave situação do aumento da criminalidade, dos assaltos e da <b>violência</b> na Grande Florianópolis. Lá estiveram o secretário Adjunto Aldo d¿Ávila, o comandante da Polícia Militar, cel. Paulo Hemm, e o delegado-geral Artur Nitz. Prometeu policiamento ostensivo nas áreas de maior conflito.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Candidaturas<br></b>Corrente liderada pelo deputado federal Décio Lima (PT) conquistou a maioria de votos nas eleições para renovação dos diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores. Comanda a Frente Ampla Unidade Partidária e começa articulações para escolha do novo presidente do diretório regional. Décio Lima não descarta a hipótese de concorrer à presidência no congresso estadual do PT a ser realizado em Lages no dia 6 de maio.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Nova eleição<br></b>Apenas em Florianópolis, entre os principais municípios catarinenses, haverá eleição de segundo turno para escolha do novo presidente do diretório municipal do PT. Será disputada no próximo dia 30 entre o atual presidente, professor Carlos Eduardo de Souza, e o professor Nelson Murilo Padilha.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Precatórios<br></b>Advogado Luiz Gonzaga de Bem fez um levantamento sobre os precatórios pendentes de pagamento pelo governo do Estado. Concluiu que o total é de R$ 1,88 bilhão, sendo R$ 552 milhões da Aimoré Fundo de Investimentos em Direitos Creditícios. Estão listados hoje em Santa Catarina 3.716 precatórios não pagos. O prazo dado pelo STF vai até 2020, e o governo terá que desembolsar R$ 600 milhões anuais.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p><b> Reforma trabalhista hoje em SC </b><br></p><p><b> “Idade mínima para aposentadoria em Portugal é de 65 anos”, diz professor de economia internacional <br></b></p><p> <b>PMDB realiza encontros nos municípios do Extremo-Oeste</b> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Vara da Justiça Federal decreta bloqueio dos bens de João Pizzolatti</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense