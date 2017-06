Sede do Clube 12 de Agosto em Florianópolis pode ter pedido de destombamento

<p>Conselho Estadual de Cultura deve decidir nesta terça sobre o pedido de destombamento do prédio sede do <b>Clube 12 de Agosto</b> , no centro de <b>Florianópolis</b> . O mais antigo clube social catarinense há muitos anos não realiza qualquer atividade naquele imóvel. Pretende destombá-lo para realizar uma operação imobiliária. Seu acervo cultural foi todo doado ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.<br></p><p><b>Empreendedor</b><br>O presidente da <b>Associação Comercial e Industrial de Criciúma</b> , Cesar Smielevski, conclui entendimentos com a <b>Junta Comercial</b> , <b>Corpo de Bombeiros</b> e outros órgãos públicos para instalar a <b>Praça do Empreendedor</b> na cidade. Esteve visitando idêntica unidade em <b>Blumenau</b> . Pelo projeto, o tempo de instalação de uma empresa em Criciúma, que hoje leva mais de dois meses, deverá ficar em apenas 48 horas.<br></p><p><b>Luto no Vale<br></b>Nota divulgada pela diretoria da <b>Fiesc </b> manifesta pesar pelo falecimento do industrial Lothar Schmidt, nesta segunda, em <b>Blumenau</b> . Enaltece, sobretudo, o grande legado do empresário catarinense. Presidiu a <b>Cremer </b> que, no final do século passado, foi a maior empresa na fabricação de produtos hospitalares. Lothar deixou exemplos magníficos para as novas gerações. Trabalhou desde os 14 anos, modernizou a empresa, presidiu a <b>Acib </b> e recebe a Ordem do Mérito Industria Catarinense.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>CLT: Vergonha</b><br>De Erick Jacquin, premiado chef francês que há duas décadas vive em São Paulo, na Veja: “A legislação trabalhista no Brasil é uma vergonha. Há muita gente querendo empregar, mas ninguém quer se arriscar. Nunca mais vou assinar uma carteira de trabalho”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Anauê</b><br>Crítico de cinema e uma das maiores autoridades em Santa Catarina, Gilberto Gerlach fez os melhores elogios ao filme ” <b>Anauê</b> “, do cineasta Zeca Nunes Pires, durante reunião da Academia Catarinense de Letras. O filme foi aplaudido de pé na pré-estréia durante o Festival do Cinema Latino Americano. Gerlach diz que Zeca se superou na direção.<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Secretaria da Saúde estuda a possibilidade de venda do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis</b> <br></p><p> <b>Em reunião na Serra, Colombo diz que Fundam injetou R$ 35 milhões na economia do Planalto</b> <br></p><p> <b>”Não é Eduardo Pinho Moreira quem vai escolher o candidato a governador”, diz Dário Berger </b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense