Segunda-feira registra frio e chance de chuva em Santa Catarina

<p>Depois de um feriadão com sol e temperaturas altas, a última segunda-feira de outono registra amanhecer gelado, nebulosidade e chance de chuva em Santa Catarina. Segundo dados da Epagri/Ciram, a frente fria que passa por SC faz com que os termômetros marquem 16°C no Norte e 15°C na Grande Florianópolis.</p><p>Já no Oeste, Meio-Oeste e Sul as máximas não passam dos 12°C à tarde. Nestas regiões, há maior chance de chuva já pela manhã. Com o passar do dia, no entanto, as nuvens se afastam e o dia fica mais seco. </p><p>— Essa condição traz um dia de muitas nuvens e alguma chuva, especialmente agora pela manhã. Mas ao longo do dia, as aberturas de sol devem ocorrer nas cidades próximas do Rio Grande do Sul— afirma a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza. </p><p><b>Terça-feira </b></p><p>Amanhã, terça-feira, a expectativa é de um amanhecer com geada e temperaturas ainda mais baixas. A frente fria que passa pelo Estado se afasta e o dia segue mais seco, com pouca chance de chuva. Somente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, as nuvens estarão mais presentes durante a manhã. </p><p>— Durante a madrugada e começo da manhã é que ainda teremos muitas nuvens e chance de chuva isolada entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte — contou Bianca. </p>

Fonte: Diário Catarinense