Seis cursos concentrados sobre cerveja acontecem em julho em Blumenau (SC)

Escola Superior de Cerveja e Malte realiza os cursos que iniciam nos dias 3 e 10 de julho e atendem desde temáticas técnicas para cervejeiros experientes até harmonização, passando por como montar a sua cervejaria. Inscrições estão abertas

Aprender mais sobre o mercado em que já atua ou investigar o ingresso em uma nova área com conhecimento compactado em pouco tempo são oportunidades que não aparecem sempre. No caso do mercado de cerveja artesanal, são duas ao ano: nos cursos concentrados da Escola Superior de Cerveja e Malte, única instituição de ensino superior América Latina especializada na bebida.

Em 2017, na edição de julho, são seis opções, com carga horária de 40 a 100 horas. São elas: Harmonização com Cervejas (voltada para sommeliers e chefs ligados a bares e restaurantes), Microbiologia da Cerveja (voltado para cervejeiros e profissionais técnicos), Tecnologia Cervejeira Avançada (voltada para empreendedores e cervejeiros), Home Brewer (voltado para quem quer fazer cerveja em casa), Sommelier de Cerveja (voltado para quem quer trabalhar neste segmento) e Como Montar a Sua Cervejaria (voltado para quem quer empreender no segmento).

Sobre a Escola Superior de Cerveja e Malte

Com mais de 4,5 mil alunos formados em três anos de atuação, a Escola Superior de Cerveja é Malte é a primeira e única instituição de ensino superior especializada na bebida da América Latina. É parceira da alemã Doemens Academy, uma das mais respeitas entidades do mundo.

São cerca de 90 cursos diferentes, em mais de 200 turmas já realizadas. Na sede, em Blumenau (SC), além das salas de aula estão disponíveis 8 laboratórios voltados para o ensino de cerveja. Parcerias com cervejarias da região garantem visitas técnicas e relacionamento com o mercado durante os cursos.



