Seis ônibus e uma estação do BRT iluminados para celebrar o Natal

– Ônibus e estação ficarão ‘acesos’ até 6 de janeiro, dia de Reis –

Rio – Começam a circular na noite de hoje, véspera de Natal, pelos corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica do BRT Rio, seis ônibus iluminados por fitas de led em comemoração à data. Além dos veículos, a estação Cesarão I também recebeu luzes de led. Ônibus e estação ficarão ‘acesos’ até 6 de janeiro, dia de Reis.

O Natal também está sendo celebrado com a abertura, às 10h de hoje, de uma exposição de desenhos com motivos natalinos de alunos das creches Irinéia dos Santos Paiva, Marlene da Silva Cardoso e Marcolina, com idades até 5 anos, na estação Cesarão I, em Santa Cruz. As três creches integram o projeto social Clube do BRTzinho, que atende mais de 5 mil menores de 10 escolas públicas da região.

– O Consórcio BRT está de parabéns não só pela iniciativa de celebração da data, mas pela parceria que construiu conosco, pautada em valores de cidadania e de integração da cidade – afirmou a diretora Valéria Cezarino, da creche Irinéia dos Santos Paiva.



Outra iniciativa mereceu elogios de todos: a recuperação das estações Cesarão I, II e III, que sofrem com ações de depredação e vandalismo. O Consórcio BRT criou uma força tarefa com 19 profissionais para que as estações estivessem prontas antes do Natal, investindo mais de R$ 250 mil na troca de portas automáticas e vidros fixos, entre outros itens.



– Já temos uma ligação histórica com o Cesarão, e o esforço que fazemos agora é uma extensão desse trabalho de mais de um ano. Gostaríamos que ele fosse recebido como um presente de Natal pelos moradores da região – explicou a diretora de Relações Institucionais do Consórcio BRT, Suzy Balloussier.

