Seja Digital realiza ações culturais em escolas de Florianópolis

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável pela operação do processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, em parceria com a secretaria municipal de educação de Florianópolis, está organizando a “Caravana da TV Digital na Escola”, levando ações culturais para as escolas, com o mote de informar sobre o desligamento do sinal analógico de TV que acontecerá em 31 de janeiro de 2018.

Artistas visitarão quatro escolas da rede pública na próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, com apresentações culturais para orientar alunos sobre o processo de migração do sinal analógico para o digital. A ideia é torna-los multiplicadores do processo, para que possam repassar as informações aos seus familiares e amigos, mobilizando um número muito maior de pessoas. Serão atividades recreativas, apresentações com um mágico, sorteio de brindes, entre outras atividades culturais, tudo sob a temática da TV digital.

Confira a agenda:

9h30min – Escola Básica Hilda Theodoro – Trindade

Faixa Etária: do 1º ao 5º anos

R. Lauro Linhares, 560

11h – Escola Estadual Padre Anchieta – Agronômica

Faixa Etária: do 1º ao 5º anos

R. Rui Barbosa, 327 – Agronômica,

13h45min – Escola Estadual Padre Anchieta

Faixa Etária: do 1º ao 5º anos

Rua: Rui Barbosa, 327 – Agronômica,

16h – Escola B.E. Jurema Cavalazzi – José Mendes

Faixa Etária: do 1º ao 5º anos

Rua: R. Prof. Aníbal Nunes Pires – José Mendes



