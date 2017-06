Sem cumprir decisões do MPF, Executivo de Florianópolis soma mais de R$ 200 mil em multas

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:’Mercury Display Bold’;font-weight:bold;”>A obra emergencial de enroncamento (nome feio para uma espécie de muro de contenção) construído em 2010 na <b>Praia da Armação do Pântano do Sul</b> , após uma senhora ressaca, até hoje não tem nem sequer o devido <b>licenciamento ambiental</b> emitido pela <b>Fatma </b> e <b>Ibama</b> . Isso porque a prefeitura de <b>Florianópolis</b> , ao longo dos últimos sete anos, simplesmente empurrou o caso com a barriga, descumprindo todos os prazos firmados em acordos com o <b>Ministério Público Federal</b> .<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Diante de tamanha barbeiragem do Executivo, a procuradora da República Analúcia Hartmann ingressou recentemente com ação de execução do Termo de Ajuste e Conduta (TAC) firmado entre município, MPF, Ibama e Fatma em 2010, que deveria entrar em vigor em 2012.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O juiz da 6ª Vara Federal de Florianópolis, Marcelo Krás Borges, despachou em maio deste ano a intimação em regime de urgência para que Fatma e Ibama se manifestem sobre o andamento do processo de licenciamento ambiental. Pelo menos outras duas audiências de conciliação foram realizadas entre 2013 e 2014, sempre com promessas não cumpridas pela prefeitura. Nos autos, a procuradoria do município alega ter contratado uma empresa para elaboração de estudo técnico e chegou-se à conclusão de que as obras necessárias para por fim à erosão marinha e recuperação da faixa de areia custariam cerca de R$ 16 milhões.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Cansado diante dos reincidentes descumprimentos de prazos pelo Executivo, o MPF quer que se aplique as medidas punitivas determinadas ainda em 2012, com multa de R$ 1 mil por dia, retirada das residências irregulares daquela orla e proibição do trânsito e carros e motos no calçadão. Além, é claro, de um plano de recuperação da praia, que segue sofrendo desgaste a cada nova ressaca todos os anos, como a mais recente, que aparece na foto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>No acumulado, as multas da prefeitura já somam mais de R$ 200 mil. E depois reclamam do rigor da Justiça Federal nas questões ambientais em Florianópolis. Paciência tem limite.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Aliás</b><br>Especialista em engenharia marinha ouvido pela coluna classificou a obra de enroncamento como medieval diante das tecnologias já existentes. Basicamente foi feito o depósito de toneladas de pedras ao longo de 1,6 quilômetro em 2010. Isso ao custo de R$ 10 milhões liberados em regime de emergência pelo governo federal na época. A prestação de contas da aplicação deste recurso também é outra novela sem previsão de final.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Imagem em movimento</b><br>A Mostra Infantojuvenil do <b>FAM 2017</b> , tradição de 17 anos do festival de audiovisual do Mercosul, apresenta este ano oito produções brasileiras na categoria. Entre eles o curta “No Caminho para a Escola”, animação produzida por crianças do ensino fundamental de Vitória (ES). Os filmes infantojuvenis terão sessões de 21 a 23 de junho, sempre em dois horários, à s 9h e à s 14h, encerrando-se no dia 25, à s 10h30, em Florianópolis.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Prestação de contas</b><br>Prefeito <b>Gean Loureiro</b> pretende comparecer na Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, para uma prestação de contas sobre a viagem à Espanha. Volta empolgado com ideias e projetos para a cidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Última chamada</b><br>A <b>Campanha do Agasalho</b> realizada pelo <b>Sesc </b> recebeu neste ano apoio da Unicred SC/PR. A cooperativa está disponibilizando caixas de coleta nas agências de todo o Estado para o recolhimento de doações de roupas e calçados. Esses materiais serão encaminhados para famílias em vulnerabilidade social. Em 2016, a Campanha do Agasalho recolheu mais de 203 mil peças, beneficiando cerca de 83 mil pessoas. As doações podem ser feitas até o dia 30.

