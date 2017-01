Sem Westbrook, NBA anuncia titulares do All-Star Game

<p>A NBA anunciou nesta quinta-feira os titulares do All-Star Game, o jogo das estrelas do melhor basquete do mundo marcado para o dia 19 de fevereiro, em Nova Orleans. As seleções têm nomes como LeBron James, James Harden, Kevin Durant e Stephen Curry.</p><p>A grande ausência entre os titulares é Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder. Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a ter um triplo-duplo de média na temporada e não ser escolhido como titular.</p><p>Os reservas serão anunciados em breve e são escolhas dos técnicos.</p><p><b>Seleção da Conferência Leste</b><br></p><p>GIannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)<br>Jimmy Butler (Chicago Bulls)<br>DeMar DeRozan (Toronto Raptors)<br>Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)<br>LeBron James (Cleveland Cavalers)</p><p><b>Seleção da Conferência Oeste</b><br>Stephen Curry (Golden State Warriors)<br>Anthony Davis (New Orleans Pelicans)<br>Kevin Durant (Golden State Warriors)<br>James Harden (Houston Rockets)<br>Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)</p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense