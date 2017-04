Semana Santa com muita comemoração em Guapimirim

O Dia

– Haverá distribuição de ovos de Páscoa e programação cultural gratuita –

Guapimirim – Guapimirim terá uma intensa festividade durante a semana de Páscoa. No dia 14, na Sexta-feira Santa, haverá uma encenação da Via Sacra, a ser realizada pela Igreja Católica. Além disso, será exibido o filme ‘Paixão de Cristo’.

O evento terá início a partir das 18h30, na Praça Paulo Terra, no Centro. No sábado, dia 15, a festa vai acontecer na Praça Paulo Terra, de 14h às 19h. Além da distribuição de ovos de Páscoa, serão realizadas atividades culturais como apresentações musicais, exposição de artesanato, oficina de teatro, narração de história, apresentação de tecido acrobático e biblioteca itinerante.

O domingo de Páscoa, dia 16, começará a ser festejado às 9h, em bairros mais afastados do centro da cidade. Haverá eventos nas praças Vale das Pedrinhas, e da Vila Olímpia. Até as 12h quem passar pelo local vai poder participar de gincanas, atividades recreativas, show com palhaço e ainda poderá ganhar ovos de Páscoa.

