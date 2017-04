Semana Santa: feriadão terá chuva no Ceará, aponta Funceme

Após mais de 100mm de chuvas em Fortaleza e precipitações em mais de 100 cidades na última segunda, a estimativa para o feriadão da Semana Santa 2017 é de nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões do Estado a partir desta quinta (13), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Na próxima sexta-feira (14), as precipitações devem se intensificar na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), segundo os meteorologistas. Para o sábado e o domingo, a tendência é de chuvas menos intensas.



As precipita̵̤es devem acontecer na faixa litor̢nea e no Noroeste do Estado Рregi̵es em que a Zona de Converg̻ncia Intertropical (ZCIT) segue atuando com mais perman̻ncia e ocasionando chuvas. Nas demais regi̵es, c̩u com poucas nuvens.







Fonte: diariodonordeste