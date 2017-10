Seminário em Florianópolis discute ensino de música em sala de aula

Ações e práticas em sala de aula é o tema do quarto seminário de música da rede municipal de ensino de Florianópolis que ocorrerá no dia 30 de outubro. Há 125 vagas e as inscrições podem ser feitos por meio do site da Secretaria de Educação: www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ . Clicar no banner “formação permanente”. O seminário é aberto para educadores e estudantes de todas as áreas e de todas as escolas públicas ou privadas. O evento será realizado das 8h às 12h e das 13h às 21h no auditório do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

O objetivo é refletir sobre o trabalho de educação musical que acontece de forma curricular na rede municipal, desde 1998. Para isso, haverá troca de experiências com profissionais diversos, como universitários, gestores e professores de outras áreas do conhecimento e redes de ensino.

O conteúdo programático possui: música e interdisciplinaridade; música e as especificidades dos anos iniciais no ensino fundamental; livro didático para o componente curricular artes; ensino de música e criação musical; educação musical inclusiva; e ensino de música e as novas tecnologias. Haverá uma série de relatos, mesa de debate com os professores formadores da área de educação musical da Udesc e minicursos.

Na rede municipal de ensino de Florianópolis há 32 professores de música. Eles se dedicam a dar aulas e realizar projetos para crianças do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.

Relatos

Professora Áurea Demaria Silva

Livro didático para o componente curricular arte: reflexões sobre o uso da Coleção Projeto Mosaico em aulas de música para os Anos Finais do Ensino Fundamental.

Professora Barbara Trelha

A inclusão de um aluno com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas aulas curriculares de música no sexto ano: Um breve relato de experiência na montagem do musical ” Os Saltimbancos”.

Professor Ricardo Levi

Possíveis contribuições da Educação Musical para o desenvolvimento de Habilidades Sócio Emocionais.

Professora Bárbara Haas

Ensino de música envolvendo a criação musical com editores de áudio nos anos finais do Ensino Fundamental.

Professor Felipe Kruger

Criação de podcast como recurso pedagógico nas aulas de música.

Professor Rose Aguiar

Interdisciplinaridade: proposta metodológica e filosofia.

Professora Jaqueline Rosa

Revisitando Registros e Memórias: reflexões de uma professora sobre oficinas de música para crianças.

Professora Gislene Natera

A Música nos Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: perspectivas de parcerias?

Professora Cláudia Tristão

Um barulho estranho na aula de música: relato de experiência com uma turma do 3o ano do ensino fundamental.

Professor Atos Witt Neto

Música e Alfabetização: considerações acerca do processo criativo na sonorização de histórias infantis e suas possíveis contribuições na leitura e interpretação de texto.

Minicursos

Voz e do Movimento: Uma nova escuta

Professora Bárbara Trelha

Aplicação Prática de Software Livre na Educação Musical: um convite à construção colaborativa de uma distribuição livre orientada à docência em Música.

Professor Gilberto André Borges



