Senadores lamentam morte de Teori e elogiam sobriedade e equilíbrio do ministro

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki repercutiu entre as principais lideranças políticas do Senado Federal. Os parlamentares lamentaram a morte do jurista e o elogiaram pelo equilíbrio e sobriedade na condução dos processos da Lava Jato, dos quais Teori era relator.

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse ter recebido com “extremo pesar e perplexidade” a notícia da morte de Teori. Segundo ele, o ministro sempre se destacou pela “seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário e de todas as instituições brasileiras”.

“Trata-se de um magistrado que ganhou respeitabilidade pelo senso de justiça, legalismo, equilíbrio e devoção às leis. O Brasil, a sociedade e o mundo jurídico perdem um de seus maiores expoentes. Em nome do Congresso Nacional, manifesto minhas condolências à família e rogo pelo rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente”, disse Renan, em nota.



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu em acidente aéreo em ParatyArquivo/José Cruz/Agência Brasil

O líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), também se disse surpreendido pela notícia da tragédia envolvendo o ministro do STF e lamentou a perda daquele que considerava “um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição, absolutamente coerente com suas convicções”. Para Eunício, a “sobriedade” de Teori Zavascki fará falta à nação e à Justiça do Brasil.

O líder do PT na Casa, senador Humberto Costa (PE), disse que a morte de Teori representa “uma perda para o mundo jurídico e o Poder Judiciário”. Costa disse estar “preocupado” com atrasos ou recomeço dos processos da Lava Jato no Supremo com a indicação de uma nova relatoria, o que, segundo ele, seria “muito ruim” para a investigação.

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), também se disse “profundamente impactado” com a morte do magistrado. “O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do país. Ele honrou a cadeira que ocupou na nossa mais alta Corte. Os meus profundos sentimentos às famílias de todas as vítimas.”

O senador Antonio Anastasia (PMDB-MG) destacou a atuação de Teori Zavascki na condução dos trabalhos da Lava Jato no STF por ser “muito sério e correto” e disse que a queda do avião em que o ministro estava precisa ser investigada. “Esperamos todos agora uma apuração cuidadosa e técnica sobre as causas desse acidente”.

O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), elogiou a “precisão técnica e discrição” com a qual Teori trabalhou e disse que a morte dele afeta o país e a Justiça brasileira.

Para o presidente do Democratas, senador José Agripino Maia (RN), com a morte de Teori, “a Suprema Corte perde uma referência que o Brasil vê como modelo de equilibro e saber jurídico”.

Em nota, o ex-presidente da República José Sarney lembrou que conheceu Teori Zavaski quando o ministro ainda era desembargador do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul e destacou a passagem dele também pelo Superior Tribunal de Justiça. “Era um magistrado sério, correto e brilhante. Prestou um grande serviço à magistratura brasileira com sua experiência e cultura jurídica”, disse o ex-presidente.

