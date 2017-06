Sentença da Moeda Verde pode ser um marco neste processo que está longe do fim

<p>Dez anos depois da deflagração da mais rumorosa operação da <b> Polícia Federal </b> em <b> Florianópolis </b>, a <b> Moeda Verde </b>, <b> o juiz federal Marcelo Krás Borges proferiu nesta quarta à noite a sentença da ação penal </b>. Foram condenados 16 pessoas físicas e seis pessoas jurídicas por crimes contra o <b> meio ambiente </b> e contra a <b> administração pública </b>, entre outros delitos.</p><p>A maior pena foi aplicada ao empresário Péricles Druck, condenado a 28 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 180 dias multa, com valor unitário de 5 salários mínimos vigentes na data do fato delituoso, corrigido monetariamente. No final da decisão, o magistrado lista uma série de ilicitudes que resultaram na construção dos famosos<b> beach clubs </b> em<b> Jurerê Internacional </b>, bairro planejado pelo Grupo <b> Habitasul </b> e um dos principais citados na ação.</p><p>O juiz também determinou que todos os réus poderão recorrer em liberdade da decisão em primeira instância. Um advogado criminalista ouvido pela coluna nesta quarta à noite classificou a condenação como pedagógica diante dos abusos históricos cometidos nas questões ambientais da Capital. Explicou que, provavelmente, nenhum dos réus passará um dia sequer atrás das grades, mas para quem acreditava que a Moeda Verde não iria dar em nada, conforme se comentava no boca a boca na Ilha, a sentença da Justiça Federal poderá ser considerada um marco neste processo que ainda está longe do fim. <b><br></b></p><p><b>Acompanhe outras publicações sobre a Operação Moeda Verde </b><br></p><p><b> Quem são os absolvidos na sentença da primeira instância da operação Moeda Verde <br></b></p><p> <b>Entenda como funcionava o esquema denunciado pelo MPF na Operação Moeda Verde</b> <br></p><p> <b>Diogo Vargas: operação Moeda Verde sem pizza</b> <br></p><p><b> Moeda Verde: juiz condena 16 pessoas e manda demolir beach clubs em Jurerê Internacional </b><b><br></b></p><p> <b>Confira íntegra da sentença da Operação Moeda Verde</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense