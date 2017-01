Sérgio da Costa Ramos: Teori(a) da conspiração

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Há um corvo de Edgar Allan Poe pousado na sorte do <b> Brasil </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Tudo o que é indesejável acontece com esse belo país habitado por espíritos malsãos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Todo tipo de infortúnio se abate sobre o seu decepcionado povo, perigosamente levado a crer na inutilidade da democracia representativa. Agora que o ministro <b> Teori Zavascki </b> desvendaria o véu dos depoimentos de 77 delatores da <b> Odebrecht </b>, eis que o avião em que viaja afunda nas águas de <b> Parati </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Coincidência é a extraordinária simultaneidade que alinha dois fatos, produzindo surpresa, alegria ou indignação. No caso, o fato de Zavascki ser o relator do maior processo criminal do país e estar a bordo de um avião sinistrado na véspera de grave revelação.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Daí a dizer-se que o ministro foi assassinado vai uma diferença abissal. Imaginem um “plano” para matá-lo no avião do melhor amigo, junto com outros quatro passageiros, aí incluído o dono da aeronave, num acidente ocorrido a quatro quilômetros da pista…</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Havia <b> políticos </b>, partidos, réus e muitos investigados interessados nesse sinistro. Os “corvos” inclusive, especialmente aqueles que estão presos, ou em vias de perder a liberdade, com o andamento dos inquéritos. A verdade é que o “acidente” – coincidentemente – tirou a vida do ministro catarinense no momento mais crucial de duas existências: a do próprio Zavascki e a do Brasil…</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>”Mala suerte” ou crime planejado? Má coincidência, certamente. E aí é que está a desdita de um país à beira dos nove círculos do Infernos de Dante.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O desastre aconteceu no momento em que não poderia acontecer: até o final dos tempos haverá quem acredite em “assassinato por encomenda” à maneira das piores máfias – aliás, como essas que atuam, desenvoltas, no cenário político brasileiro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A descrença nos homens e nas instituições ganha mais um sinal de que o país parece ter sido abandonado pelo Todo Poderoso, despencando nos pélagos profundos dos despenhadeiros dantescos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No exato momento em que os cárceres amotinados conduzem o país aos infernos medievais, morre o presidente do principal inquérito contra a <b> corrupção </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Dura será a vida em busca da credibilidade que era o principal apanágio do ministro falecido. Esse era um atributo que lhe sobrava. O que será do nomeado para o seu lugar?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Tudo o que fizer ou homologar o sucessor, será posto em dúvida ou em questão. Será – embora sem culpa – o maior repositório da dúvida e da descrença. Pobre Brasil. Terá que vencer novos penhascos do Inferno de Dante, vencer mais monstros e demônios, até subjugar todas as más coincidências urdidas por Lúcifer.</p><p><b>Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos </b></p><p><b>Leia também: </b></p><p><b> Quem se beneficia e quem é prejudicado com a morte de Teori </b><br></p><p><b> Sucessão de Teori deflagra jogo de interesses em Brasília </b><br></p><p> <b>Escolha de substituto de Teori abre discussão jurídica</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense