Servidor: Policiais civis decidem entrar em greve

Paloma Savedra

– Paralisação foi deliberada em assembleia na noite desta segunda-feira –

Rio – Em uma assembleia tensa, as categorias da Polícia Civil (entre agentes, inspetores, papiloscopista e peritos oficiais) decidiram, na noite desta segunda-feira, entrar em greve. Ainda não foi definido quando começará a paralisação. A promessa é de parar as atividades em todas as unidades, incluindo a Delegacia Antissequestro (DAS) e Delegacia de Homicídios (DH).

A assembleia unificada foi convocada pela Coligação dos Policiais Civis do Rio (Colpol-Rio) e foi Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio (Aperj), Appol, Sindelpol e Sindpol e ocorreu no Club Municipal, na Tijuca.

Os servidores enfrentam atraso no pagamento do salário de dezembro — o de novembro foi pago dois dias após a data oficial —, imprevisibilidade do décimo terceiro, e ainda aguardam o crédito de horas extras do segundo semestre de 2016, além das premiações por metas alcançadas, desde o segundo semestre de 2015. Também estava na pauta das categorias o crédito dos vencimentos dos inativos e pensionistas.

Com isso, os agentes, peritos e outros servidores engrossam a mobilização dos delegados, que decidiram, na última quinta-feira, pela paralisação. O movimento começou no sábado, com operação-padrão nas unidades.

Os agentes penitenciários também decidiram por greve, em assembleia realizada nesta segunda-feira. A paralisação começará amanhã.

Fonte: O Dia