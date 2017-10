Servidores de São José testam novo sistema de registro de vacinação

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de São José foram escolhidos para avaliar um novo módulo do sistema e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB). Desenvolvida pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DABMS), a iniciativa tem como objetivo modernizar o registro de informações da Atenção Básica em todo o país. O novo módulo refere-se ao registro de vacinação de pacientes e irá permitir que o histórico de vacinas se integre a outras informações do paciente no mesmo sistema operacional.

Por ser destaque entre as cidades brasileiras que utilizam o e-SUS AB com mais eficiência no país, a Secretaria de Saúde São José foi escolhida pelo Ministério da Saúde para testar o novo módulo e validar sua funcionalidade. “Já somos parceiros da implantação do sistema desde o início e a avaliação dos servidores contribui para que possíveis erros sejam detectados e reparados antes que o módulo seja lançado em todo o país. Com isso, São José sai na frente no quesito implantação, uma vez que os servidores já terão familiaridade com o sistema “, explica a secretária de Saúde, Sinara Simioni.

O e-SUS AB faz parte da estratégia de informatização do trabalho no setor da saúde e é utilizado pelos profissionais das equipes de Atenção Básica com foco no atendimento. “O sistema permite a coleta de informações de forma moderna, facilita o acompanhamento do paciente e garante a agilidade do atendimento ao cidadão”, afirma o representante do DABMS, Igor Gomes.

Para desenvolver a ferramenta, o DABMS conta com a parceria do Laboratório Bridge da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que atua na pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas para conectar a gestão pública e os cidadãos por meio da inovação. “Nosso trabalho visa a criação de produtos que tragam benefício social e contribuir com um sistema que organiza de forma inovadora as informações clínicas de um município, é uma grande satisfação para nós”, conclui o gerente de projetos do Laboratório Bridge, Jades Fernando Hames.

O dia de teste para avaliar o novo módulo de vacinação do e-SUS AB contou com a presença do secretário adjunto da Saúde, Udo Hawerroth, e foi aplicado por profissionais da DABMS e do Laboratório Bridge da UFSC. Participaram do treinamento enfermeiros, técnicos, coordenadores de unidades de saúde, a diretora de Vigilância Epidemiológica, Mariliz Cabral Broering Diener; a diretora de Atenção Básica, Fabrícia Martins, e a coordenadora de Educação Permanete da Secretaria de Saúde, Bruna Sell.



