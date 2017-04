Setor de tecnologia cresce e pressiona salários em SC

<p>Uma das realidades do setor de tecnologia da informação é a escassez de profissionais qualificados. Mesmo com a crise, ela continua no Brasil. Em Santa Catarina, especialmente na região de Florianópolis, com a chegada de mais empresas no setor, começa a haver uma pressão por alta salarial. Pesquisa sobre cargos e salários feita pelas startups Geekhunter, que atua na formação de times de desenvolvimento para TI, e a Gama Academy, que capacita profissionais para o setor, apurou que a média salarial de desenvolvedores sêniors no país estava em R$ 7,2 mil no final do ano passado. Enquanto São Paulo e Rio estavam pagando R$ 7,5 mil, SC, Minas Gerais e outros estavam com R$ 5,5 mil, R$ 2 mil a menos. Mas essa realidade está se transformando com a chegada de empresas maiores como a Mercado Livre, que comprou a Axado, e a Peixe Urbano, além de mudanças no mercado, observa o CEO da Geekhunter, Tomás Ferrari. <br><br>Segundo ele, tem sido mais fácil trazer para Florianópolis profissionais de TI de Belo Horizonte do que de São Paulo e Rio. Muitos avaliam que os custos com moradia e alimentação na Capital de SC não são tão baratos. Mas o presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), Daniel Leipnitz, afirma que há uma tendência de redução da diferença salarial entre São Paulo e Florianópolis por duas razões relevantes: aumento da competição do setor e do porte das empresas. Segundo ele, empresas locais já estão buscando profissionais do exterior ou concluíram que precisam dessas pessoas para se manter competitivas. Um exemplo é a Reason, do setor de energia, que foi comprada pelo grupo francês Alston e trouxe pessoas de fora e, mais recentemente, com a aquisição do Alston pela gigante GE, está atraindo ainda mais técnicos do exterior. Outra empresa que está avaliando buscar desenvolvedores lá fora é a Resultados Digitais pela liderança que conquistou no país. <br><br>Sobre as razões de SC ter salários menores do que a média, Leipnitz relaciona o menor custo de vida e o fato de a grande maioria das empresas daqui serem menores, fundadas por empreendedores locais, muitos dos quais têm remuneração semelhante ao que pagam para os seus principais talentos. SP e RJ têm mais multinacionais que pagam valores maiores. Para o presidente da Acate, um crescimento equilibrado da média salarial em Santa Catarina é bom para todos. Há um certo temor de que um grande grupo possa desequilibrar essa evolução e gerar uma crise. <br><br><b>MÉDIA SALARIAL </b><br>De acordo com a evolução na carreira (em reais)<br><b>Estado </b><b>Júnior</b> <b>Pleno</b> <b>Sênior</b><br>SP 3.375 5.492 7.680<br>SC 3.093 3.853 5.648<br>MG 2.985 4.115 5.563<br>RJ – 6.250 7.214<br>Fonte: pesquisa Geekhunter e Gama Academy<br><br><b>Apenas 8% são mulheres </b><br>Um grande desafio do setor é aumentar o número de mulheres em todas as atividades do setor de tecnologia. A pesquisa da GeekHunter e Gama Academy apurou que apenas 8% dos profissionais que atuam no setor são mulheres. Para Tomás Ferrari, CEO da GeekHunter, a percepção é de que as mulheres acreditam que essa é uma carreira muito técnica, mais para homem. Contudo, há um apelo mundial para aumentar a presença feminina, porque elas desenvolvem produtos de mais valor. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <p><br><b> Pesquisa aponta que 92,3% dos catarinenses vão comprar chocolate nesta Páscoa<br> </b></p><p><b> “Hoje, 90% do conteúdo da Rede Globo é aberto no digital”, diz executivo da companhia<br> </b></p><p><b> Ingo Doubrawa deixa de herança a paixão por tecnologia e preservação de águas </b><br></p> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense