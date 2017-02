Setrab oferece 711 vagas no estado

O Dia

– Há 70 oportunidades para repositor de mercadorias, 70 para operador de caixa e 90 para vendedor –

Rio – A Secretaria estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou, na sexta-feira, a existência de 711 oportunidades de emprego em todo o estado do Rio. Só para o cargo de vendedor, são 90 vagas. Há, ainda, outras 70 oportunidades para repositor de mercadorias e 70 para operador de caixa.

Os salários podem chegar a R$ 4 mil, mais benefícios, para pessoas de ambos os sexos, com formação entre o Ensino Fundamental incompleto e o Superior completo. Na capital, são 280 chances. Destaque para as 50 oportunidades a operador de telemarketing, 35 para frentista e 30 para cobrador.

Inscrições podem ser feitas nos postos do Sine/Setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br. A secretaria também mantém em seu site o PDF com distribuição de chances existentes por região e função.

Fonte: O Dia