Sexta com grandes retornos no Warung Beach Club

Itajaí, 01/11/2017 – Lide Multimídia – Mais um feriado e mais um final de semana sensacional no Warung Beach Club, em Itajaí/SC. Na sexta (3), o Templo contará com o retorno de dois grandes nomes: Ben Klock, um dos maiores representantes da vanguardista cena de Berlim – que foi destaque no aniversário de 14 anos do Warung -, e Victor Ruiz, representante do techno e peça essencial na música eletrônica brasileira atual.

Além disso, o line-up dessa noite que promete ser inesquecível vai contar com apresentações do espanhol Mar-T, do alemão H.O.S.H. – ligado ao renomado Dyinamic Label – e Anna, a brasileira que fez sua carreira mundial em Barcelona. Os brasileiros Blancah, Tarter e Adnan Sharif fecham a lista de DJ’s para a próxima sexta.

Confira mais detalhes dos destaques do line-up:

Ben Klock: Quem já viu Ben Klock tocando dirá que ele tem um senso musical incrível, o que reflete nas suas escolhas dentro de cada set. Klock sabe como chamar a atenção da pista, fazendo com que todas as pessoas dancem. De volta ao Warung, ele trará sua melhor mistura de techno e house.

Mar-T: Da Espanha, onde é o residente mais antigo do club Amnesia Ibiza (desde 1999) Mar-T está volta. DJ e produtor, ele traz a experiência que o fez para algumas grandes labels como Hot Creations, Cocoon Recordings, This and That e Yoshitoshi.

H.O.S.H.: Nome ligado à Dyinamic Label, H.O.S.H. é bem conhecido por nossa pista. Ele é sempre muito elogiado e estamos felizes por recebê-lo na próxima festa. Um artista com excelente referência o que lhe permite criar, inovar e evoluir dentro da música.

Anna: Embora brasileira, Anna fez sua carreira mundial. Baseada em Barcelona, ela é conhecida por suas ótimas produções em techno e tech-house. Anna também é uma boa lembrança dos 14 anos de Warung e do Warung Day Festival – ela foi atração em ambas as datas.

Victor Ruiz: Considerado um expoente do techno brasileiro, Victor Ruiz foi destaque no momento em que pisou no Warung. Desde a sua estreia aclamada, pedimos sempre para que Ruiz volte. E ele está vindo!

SERVIÇO:

Bem Klock + HOSH + Mar T + Anna + Victor Ruiz + Blancah + Adnan Sharif + Tarter

Data: 03 de novembro (sexta-feira)

Onde: Avenida José Medeiros Vieira, 350, Praia Brava, Itajaí – SC.

Telefone: (47) 3348-7643

Mais informações, através do site oficial do Warung Beach Club: http://warungclub.com

O clube traz muito mais que música eletrônica, faz a combinação perfeita e harmônica entre música, integração com a natureza e a sinergia do público com DJs e produtores internacionais que são trazidos pelo clube periodicamente. Uma noite no Warung nunca é igual à outra. Por isso, todas são especiais. Além do nome, a decoração temática e o projeto possuem um forte elo com o visual das ilhas da Indonésia.

Inaugurado em 2002, o Warung Beach Club surgiu como uma nova e imponente opção de entretenimento e lazer de qualidade para Santa Catarina e para todo o sul do Brasil. Logo virou referência também no cenário internacional. O clube foi construído de frente para o mar, na paradisíaca Praia Brava de Itajaí, uma das regiões mais descoladas do litoral catarinense. A partir da varanda principal do mezanino, tem-se uma vista privilegiada de toda a Praia Brava e o vizinho Balneário Camboriú. Todos os anos, milhares de turistas e veranistas de todo o país e vindos de todos os cantos do mundo, encontram na Praia Brava um paraíso preservado, com praia e mar limpos, sendo toda a região fortemente voltada para o turismo.