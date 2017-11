Sexta-feira deve ser de chuvas com descargas elétricas em Santa Catarina

A Epagri/Ciram emitiu um aviso sobre as futuras condições do tempo no estado. Devido à aproximação de uma frente fria, estão previstos altos volumes de chuva com descarga elétrica (raios) e risco de temporal com fortes rajadas de vento e granizo localizado para o final da tarde desta quinta (16) e madrugada de sexta-feira (17). A regiões mais atingidas serão o Oeste e Planalto de Santa Catarina.

Por outros sistemas que irão influenciar o tempo, a sexta-feira (17) deve ser de chuva com descarga elétrica (raios), moderada a localmente forte, em alguns momentos, no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul do estado.



Fonte: Floripa News