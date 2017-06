Sexta-feira será de nuvens e tempo instável na maior parte de SC

<p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>O última dia útil desta semana será de instabilidade no tempo na maior parte de <b> Santa Catarina </b>. As regiões da Grande Florianópolis, Serra, Vale do Itajaí e Norte devem ter muitas nuvens durante o dia, com algumas aberturas de sol e até possibilidade de chuva passageira. As temperaturas nestes pontos serão amenas e não passam de 22ºC.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Segundo a Central de Meteorologia da RBS SC, no <b>Sul e o Oeste</b> o sol vai dar as caras, com pouca nebulosidade, com a temperaturas chegando até 26ºC. na Capital catarinense, o dia começou com tempo fechado e até chuva perto das 8h.</p> Imagem de satélite do Sul do Brasil nesta sexta-feira de manhã mostram a nebulosidade sobre boa parte de Santa Catarina Foto: Reprodução / Imagem de satélite <p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b>Como será o fim de semana?</b></p><p>Durante os dois dias o sol vai continuar aparecendo em todas as regiões, mas ainda predominando no Sul e Oeste. As demais regiões seguem com períodos nublados só que muito nos extremos dos dias, ou seja, o sol vai conseguir aparecer um pouco mais. Há chance de instabilidade do Litoral ao Centro, mas muito passageira e em pouquíssimas cidades. O período mais propício será entre noites e madrugadas.<br></p><p>As temperaturas não baixam tanto ao amanhecer trazendo frio mais na Serra e Meio-Oeste. Durante as tardes as temperaturas ficam entre 22ºC e 24ºC em boa parte das cidades, mas subindo para picos de 26ºC a 28°C no Sul e Oeste.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b>Leia também:<br> Veja todas as informações sobre a previsão do tempo no blog do Puchalski </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense