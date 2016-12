Shopping de Florianópolis se prepara para temporada e coloca informações em espanhol 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>À espera dos hermanos que prometem lotar a <b> Capital </b>na temporada, o <b> Floripa Shopping </b> decidiu inovar na comunicação das máquinas de pagamento e cancelas do estacionamento e em todos os elevadores. As informações também estão disponíveis em espanhol. Para 2017, o empreendimento, que fica às margens da <b> SC-401 </b>, principal rota do <b> norte da Ilha </b>, espera receber 20% a mais de turistas do que no verão passado.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Conflito de interesses<br></b>A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de SC (<b> Fhoresc </b>) não gostou da movimentação da <b> Fecomércio </b>/SC, que tenta atrair entidades do segmento turístico. A atitude já levou o sindicato de <b> Chapecó </b> a promover o desligamento da Fhoresc, que, segundo o presidente Estanislau Bresolin, detém por lei a representação exclusiva da sua categoria em <b> Santa Catarina </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Cobertor curto<br></b>O presidente da Câmara de <b> Criciúma </b>, <b> Daniel Freitas </b> (<b> PP </b>), encaminhou ofício ao secretário de Estado de Segurança Pública, César Augusto Grubba, questionando a transferência de 40 soldados PMs, recém-formados, lotados em Criciúma, para Laguna e Imbituba, durante a Operação Veraneio. Acha pouco. </p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b><br></p><p><b> Orquestra Sinfônica de SC entrega brinquedos arrecadados para comunidades de Florianópolis </b><br></p><p><b> Vereadores de Florianópolis terão sessão extraordinária para votar projeto na próxima semana <br></b></p><p><b> Discussão por vaga de estacionamento acaba em agressão à motorista em São José </b></p><!– contentFrom:cms –>

