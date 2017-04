Shoppings registram primeiro resultado positivo em março

Segundo dados do Iflux, índice que mede a atividade comercial em shopping, desenvolvido pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo, os shoppings registraram uma leve alta de 0,6% no fluxo de pessoas, em março, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é o primeiro resultado positivo em nove meses e pode indicar o início de um ciclo mais positivo para o setor.

Os shoppings dominantes em seus mercados e os shoppings que atendem um perfil de público mais qualificado, classes AB, apresentaram os melhores resultados.

Estados

Nos dados de análise por região, os resultados ainda mostram grandes diferenças. Em Recife tem uma variação positiva elevada (+6,4%) e mantém a sua tendência positiva; Rio de Janeiro, por outro lado, continua registrando resultado negativo.

Fonte: diariodonordeste