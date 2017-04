Show gratuito sacudiu Guadalupe

O Dia

– Mania de Promoção levou cardápio cultural com música e diversão a público da Zona Norte –

Rio – A praça de alimentação do Shopping Jardim Guadalupe teve cardápio variado nos últimos dois fins de semana. Os pratos principais foram os shows das bandas V-trix e Ritmo Total e da cantora Lexa, que fizeram todo mundo cantar e dançar. E o melhor: sem gastar um real para assistir às apresentações.

Com os ingredientes na mesa, ficou por conta dos artistas encorajar o público a arrastar as cadeiras para o lado e fazer do shopping quase uma casa de show. E foi exatamente assim que aconteceu. Não faltou tempero nenhum. Houve selfies, coro, mãos para os altos, fãs gritando e muitas risadas.

“Quem não gosta de curtir um evento desses de graça e perto de casa? Aqui a gente não tem muita opção assim. Então, quando tem, temos que aproveitar. Por isso vim com a família toda. Espero que aconteça cada vez mais”, comemorou o aposentado Ronaldo Ribeiro, de 64 anos, que foi acompanhado da esposa e dos netos.

Para Monica Barsuglia, gerente de marketing da Saphyr, administradora do shopping, os shows foram um sucesso: “Os lojistas ficaram muito satisfeitos. Tivemos um ótimo retorno na nossa ação “Mania de Promoção”, com recorde de troca de notas por cupons nesse sábado. Só neste dia passaram mais de 15 mil pessoas pelo shopping. Conseguimos reunir grupos de amigos, famílias e jovens. O shopping mais uma vez se firmou como opção de lazer gratuito na Zona Norte”.

A iniciativa, com promoção do jornal Meia Hora, vai sortear vales compras até dezembro para clientes que consumirem no shopping. Além disso, até dezembro as lojas do Jardim Guadalupe ficam em liquidação entre os dias 1º e 10 de cada mês.

Para Carlos Ferreira, vocalista da banda Ritmo Total, que se apresentou no último domingo, o show foi uma experiência nova. “No início, tivemos um receio da resposta do grupo, por ser uma praça de alimentação em um shopping. Mas adaptamos o repertório ao local e público e foi sensacional ver a alegria no rosto das pessoas que estavam lá. Conseguimos alcançar nosso principal objetivo, que é levar alegria através da música. Foi sucesso”, garante Carlos.

Fonte: O Dia