Show mistura tango, jazz e música instrumental na capital paulista

Está em cartaz até domingo (25) em São Paulo o espetáculo 3001 Proyecto Piazzolla, com a cantora e atriz Elena Roger e o grupo Escalandrum juntos em uma combinação de tango, jazz e música instrumental em uma interpretação das obras de Astor Piazzolla. O show será apresentado na Caixa Cultural São Paulo, sempre às 19h15. Os ingressos são gratuitos e a distribuição começa às 9h, limitados a um par por pessoa.

No repertório estão Balada para un loco, Los pájaros perdidos, Balada para mi muerte, Chiquilín de Bachín, La bicicleta blanca, Vuelvo al sur, entre outras.

A ideia do espetáculo conjunto nasceu em Nova York, em 2012, quando Elena Roger, em temporada na Broadway com o musical Evita, foi assistir ao show de seus conterrâneos, o grupo Escalandrum, no Clube Birdland, um reduto nova-iorquino de jazz.

Além dos shows, haverá uma oficina de Jazz Contemporâneo ministrada pelo líder do Escalandrum, Daniel “Pipi” Piazzolla, no sábado (24), das 16h às 17h. A participação é gratuita e se dará por ordem de chegada.

Fonte: EBC