Sintonize uma rádio em qualquer lugar do mundo

Já imaginou sintonizar estações de rádios espalhadas pelo mundo inteiro? Ouvir agora mesmo uma rádio em Roma, capital da Itália ou mesmo em Seul, capital da Coréia do Sul… Tudo com apenas com alguns cliques.

Neste link, você vai visualizar um globo terrestre como o do Google Earth, com uma infinidade de pontos verdes. Cada ponto verde é uma estação de rádio local. Quando você clica no ponto, você ouve imediatamente a estação de rádio com uma boa qualidade de som.

Sobre o projeto

O Radio Garden possui mais de oito mil estações de rádios cadastradas. Ele foi desenvolvido na Holanda durante uma pesquisa radiofônica e digital, sem fins lucrativos, realizada de 2013 a 2016, pelo Netherlands Institute for Sound and Vision, (sob supervisão de Golo Föllmer, da Martin Luther University of Halle-Wittenberg) pelo Transnational Radio Knowledge Platform e outras cinco universidades europeias. Segundo o serviço, a ideia é diminuir as fronteiras a partir do rádio.



Fonte: Floripa News