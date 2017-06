Sobe para 21 o número de mortes por gripe A em Santa Catarina

<p>Desde o início do ano, 21 catarinenses morreram por gripe A. Todas as mortes foram causadas pelo subtipo do influenza A, o H3N2. A gripe também já causou 158 hospitalizações no Estado, sendo 144 pelo H3N2, uma pelo H1N1 e 11 pelo influenza B. Dois casos ainda estão em investigação do subtipo. </p><p>A cidade com maior número de óbitos é Joinville, com três vítimas, seguida por Caçador, Florianópolis, Jaraguá do Sul e Lages, com dois casos cada. Os municípios de Águas Mornas, Blumenau, Brusque, Catanduvas, Concórdia, Jaguaruna, São Bento do Sul, São José, São Miguel do Oeste e Santa Rosa de Lima registraram uma morte cada.</p><p>Em relação à faixa etária, a maior proporção de mortes acometeu pessoas acima dos 50 anos de idade (61,9%). Dos 21 óbitos por influenza, 76,2% apresentaram algum fator de risco para agravamento (idosos, obesos e doentes crônicos). Do total, 85,7% fizeram uso do medicamento oseltamivir, em média, quatro dias após o início dos sintomas, sendo que o recomendado é iniciar o tratamento em até 48 horas. </p><p>Segundo relatório desta quarta-feira da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC), o perfil de casos e óbitos em 2017 indica, até o momento, a circulação maior do vírus influenza A H3N2, acometendo idosos e adultos com comorbidades (doentes crônicos e obesos). </p><p><b>Casos por mês em 2017</b></p><p>Janeiro 0<br>Fevereiro 4<br>Março 9<br>Abril 42<br>Maio 92<br>Junho 11</p><p><b>Santa Catarina não atinge meta da campanha de vacinação</b></p><p>Santa Catarina atingiu 89,89% de taxa de cobertura da vacina contra a gripe entre os grupos prioritários, sendo que a meta era 90%. Apenas idosos (99,27%), puérperas (96,92%) e indígenas (105,17%) atingiram a meta da campanha. Os grupos que não atingiram a meta são gestantes (69,08%), crianças (81,9%), trabalhadores da saúde (80,20%) e professores (81,6%). Os dados foram repassados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) nesta quarta-feira. Em 2016, o Estado atingiu 95,6% e em 2015, 87,27% de cobertura na campanha nacional de vacinação. </p><p>Neste ano, a campanha, inicialmente prevista para terminar no dia 26 de maio, <b> foi prorrogada por mais duas semanas </b>, até dia 9 de junho. Porém, desde o dia 5 de junho, as <b> doses foram disponibilizadas para toda a população </b>, e seguem até <b> quando durarem os estoques </b>. Foram reservadas vacinas para as gestantes, que podem procurar postos depois da campanha, e para a segunda dose obrigatória das crianças. </p><p><b>Leia também:</b><br></p><p><b> Jaraguá do Sul registra segunda morte por Gripe A <br></b></p><p> <b>Vacinação contra a gripe continua enquanto durarem os estoques em SC</b> <br></p><p><b> Vacinação contra a gripe será liberada para toda a população a partir de segunda-feira <br><br> Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em SC <br></b></p><p> <b>SC soma 11 mortes e 88 casos graves de gripe A neste ano </b> <b><br></b></p><p><b> Itajaí tem baixa vacinação contra a gripe A entre grupos de risco <br></b></p><p><b> Blumenau alcança 76% da meta de vacinação contra a gripe <br></b></p><p> <b>Mais de 115 mil catarinenses se vacinam no Dia D contra a gripe</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense