Sol deve aparecer no fim de semana em Santa Catarina

Apesar da chuva nesta sexta-feira (10), a previsão do tempo da Epagri/Ciram indica que o fim de semana será de Sol. A chegada de uma frente fria trouxe condição de chuva com descarga elétrica, raios, em Santa Catarina. A meteorologista Gilsania Cruz informou que à noite, o tempo melhora a partir do Oeste e Sul do Estado. “Solicitamos para que a população acompanhe os avisos de curto prazo da previsão do tempo, que são atualizados ao longo do dia. Os avisos estão no site da Epagri/Ciram e da Defesa Civil“, disse. A temperatura estará em elevação, diminuindo no fim do dia com a mínima à noite. O vento sopra de noroeste a sudoeste, fraco a moderado, com rajadas.

No sábado (11), os catarinenses poderão aproveitar o dia que será com sol e algumas nuvens em Santa Catarina. A temperatura estará amena na madrugada e amanhecer, e em elevação durante o dia. O vento sopra de sudoeste a sul, fraco a moderado. E no domingo (12), o tempo segue seco e ensolarado em todo estado.



Fonte: Floripa News