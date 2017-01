'Sol Nascente': Sirlene conta quem é o pai de seu filho

Gabriel Sobreira

– Na trama, a moça revela que César é o pai da criança. O namorado promete protegê-los e investigar o rival –

Rio – Finalmente Sirlene (Renata Dominguez) resolve confiar em Felipe (Marcelo Faria) e revelar que César (Rafael Cardoso) é o pai de Lucas (João Pedro). Em ‘Sol Nascente’, dia 30, depois de ser muito pressionada pelo namorado, a moça abre o jogo. O administrador até já desconfiava de que tinha alguma coisa de errado entre a amada e César. Tudo porque toda vez que o crápula se aproximava dela, a moça entrava em pânico.

Felipe: “Fala de uma vez, Sirlene, tem coisa aí! Eu vejo como você reage diante do César, é como se ele te dominasse de alguma maneira. Você tem medo dele, pavor!”. Nervosa, Sirlene tenta se abrir, mas, antes, ela quer garantias. “Você me promete que protege o Lucas? Que aconteça o que acontecer, mesmo que não fique comigo, você protege o meu filho?”, implora. O adminsitrador então deduz. “O teu filho com o Cesar. É isso, não é? O Cesar é o pai do Lucas”, afirma.

Sem ter como negar, Sirlene conta seu segredo. “É isso, Felipe. O pai do Lucas é o César. Eu cometi o erro imperdoável de dar pro meu filho um pai canalha, bandido, assassino”, desabafa. “Eu falei que foi o pai do meu filho que provocou aquele acidente, não falei?”, pergunta ela, se referindo à explosão das traineiras da Arraial Pescados.

Assustado com as revelações, Felipe questiona o motivo da companheira guarda um segredo desses por tanto tempo. Ela explica: “Porque não posso pôr a vida do Lucas em risco. Ele não hesitaria em se vingar de mim, no próprio filho! Se eu falasse qualquer coisa sobre quem ele é de verdade pra Alice (Giovanna Antonelli)…”.

Com medo do que Felipe pode fazer, Sirlene pede cautela. “Se quer fazer alguma coisa, age Na surdina. Ele não vai tolerar uma cobrança. E o Lucas está muito perto dele, ao alcance das garras dele”, pede. Felipe promete proteger a namorada e Lucas, mas já planeja uma investigação no banco para tentar descobrir algo que comprometa Cesar.

