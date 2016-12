Solange Almeida fica até o Carnaval

Os fãs da banda Aviões do Forró foram surpreendidos com o anúncio da saída de Solange Almeida do grupo, na noite de ontem. A forrozeira anunciou que ficará na banda até o Carnaval de 2017 e depois segue na música em carreira solo.

Com expressões de choro, Sol e Xand comunicaram os aviãozeiros sobre a separação da dupla por meio de vídeo publicado no Facebook da banda. A saída de Solange foi adiada por três anos e, de acordo com nota divulgada pela assessoria da cantora, aconteceu de forma amigável.

A especulação sobre a saída da forrozeira ganhou força com o anúncio da gravação do primeiro DVD solo da cantora, no Citibank Hall, em São Paulo, no próximo dia 8 de fevereiro.

Em entrevista à coluna Puxa o Fole do Diário do Nordeste, o empresário do grupo, Carlinhos Aristides, revelou que a banda Aviões do Forró segue em atividade e que não buscará substituta para Solange. "Com certeza a banda continua. A partir de agora será o artista Xand", afirma.

Mesmo com o desligamento da vocalista, a banda ganhou um novo empresário: Pedro Mota, da recifense Fonttes Promoções.

É a segunda modificação que o grupo sofre neste segundo semestre de 2016. Em agosto, a formação do grupo sofreu baixa com a demissão das bailarinas.

Parceria

Juntos, ao longo de 14 anos de carreira, os dois representaram o forró cearense em todo o País e em território internacional, com série de turnês na Europa e nos Estados Unidos.

Em mais de uma década a banda Aviões do Forró animou o dia a dia dos cearenses. Mesmo com mudanças e com a aproximação do sertanejo com o álbum Pool Party e todas as mudanças registradas ao longo dos 14 anos de palco, o grupo continuou embalando grandes festas e marcando momentos na vida de quem curte o som nordestino.

