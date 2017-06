Solidariedade Colorida

Pincéis, tintas e mãos à obra: projeto revitalizará áreas da comunidade do Monte Serrat

Primeira edição do Projeto Monte Serrat Cor acontece em 01 de julho com a mobilização de mais de 100 voluntários. Além da revitalização dos espaços, serão criadas áreas de convívio, capacitação profissional e a restauração do monumento da Caixa D’Água. Projeto também levará coleta seletiva de lixo para a comunidade.

Litros de tinta, pincéis, baldes, vassouras e sacos de lixo. Isoladamente, são itens que até poderiam não chamar atenção, não fazer sentido, não mudar uma realidade. Mas, quando junto a tudo isso temos um movimento de voluntariado movido pela solidariedade, sim, isso pode mudar totalmente o sentido de uma comunidade. E é com este propósito que a WOA Empreendimentos Imobiliários, junto aos parceiros IVG, COMCAP, FLORAM e Conselho Comunitário do Monte Serrat, lança o Projeto Monte Serrat Cor que tem como objetivo levar novas cores para a comunidade, além da revitalização de áreas comuns, monumentos históricos, coleta de lixo seletiva e a criação de um espaço de convívio e de formação profissional para a comunidade. A primeira edição será realizada no dia 01 de julho, das 8h às 12h.

O projeto é inspirado no ‘Mocotó Cor’, evento que já está na nona edição e que, por meio de ações sociais, ajuda a mudar a realidade de uma das comunidades mais vulneráveis da Capital. Seu sucesso fez com que o mesmo seja replicado para o Monte Serrat. O grande incentivador e idealizador desses projetos, o Padre Vilson Groh, que preside o IVG, instituto que leva seu nome, gosta de frisar que ações como estas mostram que a beleza vence a bruteza. “Até hoje a comunidade do Monte Serrat é o maior gueto de população negra do Estado, bem como o local que já sofreu muito com a falta de infraestrutura, energia, saneamento. Hoje é uma região que vem crescendo, se desenvolvendo, mas que precisa sim de um olhar diferenciado da sociedade, assim como estamos fazendo no Morro do Mocotó. Nosso foco é a educação pelo trabalho, criar possibilidades para que a própria comunidade busque seu crescimento e seu diferencial”, destaca Padre Vilson Groh.

Nesta primeira edição do Monte Serrat Cor, que será realizada por cerca de 100 voluntários e moradores da comunidade, serão realizadas as seguintes ações:

– Pintura externa da Igreja;

– Pintura externa do Informa Anastácia – Central de Oportunidades do Monte Serrat;

– Pintura externa da casa onde mora o Padre Vilson Groh e que também abriga voluntários em ações sociais;

– Limpeza do terreno da Caixa;

– Revitalização do Monumento da Caixa d&39;Água do Monte Serrat – datado de 1909;

РAmplia̤̣o do Centro da Pastoral Рembaixo da igreja;

– Centro de Voluntariado que será pintado e revitalizado – local que será preparado para cursos e treinamentos profissionais, gerando oportunidades, emprego e renda para a comunidade;

– Coleta de lixo e entulhos pesados;

РImplanta̤̣o de locais para a coleta seletiva de lixo na comunidade.

Para essa primeira edição serão usados quase 400 litros de tinta. “Com esse centro de voluntariado, que também ofertará cursos de capacitação, nosso objetivo é criar condições para que a comunidade possa viver de emprego honesto, que não se tornem suscetíveis ao mundo do tráfico”, completa Padre Vilson Groh.

Somando esforços

O projeto é uma proposição da WOA Empreendimentos Imobiliários, dentro do programa “Além Muros” – que trabalha com projetos de educação e a revitalização de espaços públicos, e Instituto Vilson Groh, com apoio da Tintas Renner, OAB, Comcap, Centro Pastoral Espiritualidade, Floram, Conselho Comunitário do Monte Serrat, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Casan e Movimento Traços Urbanos.

“O projeto significa o primeiro passo de uma série de ações que estamos programando visando recuperar esses espaços. É uma ação com início, mas em meio e fim, após o processo de pintura, continuaremos a resgatar a cidadania da comunidade que vive no Monte Serrat, para que que os moradores sejam os verdadeiros protagonistas das ações. Queremos e vamos continuar focados na desconstrução de uma visão preconceituosa quanto ao morro, seja o do Monte Serrat, do Mocotó ou qualquer outro”, comenta Waltinho Koerich, diretor da WOA Empreendimentos Imobiliários.

E mesmo antes da primeira edição o projeto já rende bons frutos. Uma parceria foi firmada com a Comcap para que a comunidade passe a ter coleta seletiva de lixo. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap), se dispõe a melhorar as condições da coleta de resíduos na comunidade. Além da manutenção das duas caixas estacionárias para recolhimento de rejeito (coleta convencional), a Comcap planeja instalar pontos de entrega voluntária (PEV) móveis para resíduos volumosos, como móveis e eletrodomésticos. A comunidade ficou de identificar três pontos nos quais será feito esse rodízio com caçambões. “Assim que os pontos forem escolhidos pela comunidade, faremos vistoria para ver se os caçambões podem ser colocados e retirados em segurança”, informa o diretor de Operações, Ricardo Leal. Serão colocados de forma alternada a cada 15 dias, explica.

Por proposição do IVG, Conselho Comunitário e Escola Marista, será desenvolvida ação com a população para conscientizar sobre a importância da separação e destinação correta dos resíduos. Com vistas a implantar a coleta seletiva de materiais recicláveis no Monte Serrat. A ideia inicial é que a comunidade identifique dois locais onde possam ser colocados os contentores, que serão fornecidos pela Comcap, para acondionar materiais recicláveis secos como papel, plástico, metal e vidro. A coleta será especial em frequência que dependerá da adesão da comunidade. A Comcap mantém uma rede de quatro Ecopontos na cidade, o mais próximo do Monte Serrat é o do Itacorubi, onde podem ser entregues resíduos volumosos e mesmo os recicláveis.

Revitalização do monumento no Terreno da Caixa

O projeto de revitalização do terreno da Caixa d&39;Água do Monte Serrat está sendo liderado pelo movimento Traços Urbanos, formado por um grupo transdisciplinar com pessoas de diferentes competências e áreas de atuação. Estão coordenando a ação os arquitetos Giovani Bonetti e Silvia Lenzi. “Está previsto, ainda, a realização de um mutirão de pintura de imóveis públicos e a ampliação do salão paroquial da igreja existente no local, para qualificação do ambiente urbano”, destaca Bonetti.

“Muito mais do que a revitalização das áreas, o nosso objetivo é trazer a lente da sociedade e órgãos competentes para a realidade desta comunidade. Com a somatória de esforços e atitudes podemos sim construir um mundo melhor, a transformação depende de cada um de nós. Como diz o padre Vilson, sim, a beleza vence a bruteza, mas a beleza não apenas pela estética, mas pelos atos, pelo propiciar a está comunidade uma nova oportunidade de ser o próprio protagonista de sua história”, finaliza o empresário Waltinho Koerich.

SERVIÇO

O que: Projeto Monte Serrat Cor

Quando: 01 de julho

Horário: 8h às 12 h

Fonte: floripanews