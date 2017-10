Sonho do matrimônio é realizado por 17 casais ao mesmo tempo em Abelardo Luz

O último fim de semana foi especial para Lucas Luis Neves e Patrícia Goulart. Eles oficializaram a união ao lado de outros 16 casais, em Abelardo Luz, durante o Casamento Cooperado. A iniciativa foi da Fundação Aury Luiz Bodanese e sua mantenedora Cooperativa Central Aurora Alimentos com o apoio de diversos parceiros do município. “Quando pensamos na vida enxergamos que são pessoas como essas que nos mostram o quanto é importante sonhar sem esquecer a realidade. Agradecemos a cada um que se empenhou para tornar esse dia possível e de alguma maneira fazer parte de nossas vidas”, disse o noivo Lucas.

Os casais foram presenteados com a cerimônia no civil e no religioso e também com brinde, jantar e baile. Cerca de 25 voluntários trabalharam para que esse dia se tornasse possível. “O Casamento Cooperado integra as ações do programa &39;Amigo Energia&39; que visa estimular esse espírito de trabalho voluntário através de ações sociais na comunidade. Ficamos imensamente satisfeitos em ver a adesão e o comprometimento dos voluntários para a realização de cada evento. O sucesso do casamento se dá graças a dedicação de cada um”, observou a coordenadora do programa, Débora Peres Mendes.

A presidente da Fundação Aury Luiz Bodanese Isabel Cristina Machadoressaltou que oficializar a união perante a lei é um direito de todos os casais e oportunizar esses momentos é gratificante para a família Aurora Alimentos. “Fazemos todo um trabalho com os casais, depois contamos com a colaboração dos parceiros e dos voluntários que pensam em cada detalhe para a concretização desse dia. Encerramos o ano de 2017 com a união de 102 casais em 4 casamentos cooperados. Em 2018 esperamos poder contribuir para a concretização desse sonho para muitos outros noivos”.

Isabel também informou que os noivos receberam um presente especial. “Os doces e bebidas utilizados no casamento do ex-goleiro e embaixador da ChapecoenseJackson Follmann foram doados para o Casamento Cooperado. “Ficamos felizes em ver que esse espírito de cooperação transcende os muros das unidades da Aurora Alimentos e atinge outras tantas instituições e pessoas importantes para Chapecó”.

Apoio

Foram parceiros do Casamento Cooperado as seguintes empresas: Allan Prestes, Banda Plata, Cartório Civil de Abelardo Luz, Clínica Vita Bella, Clube Real de Abelardo Luz, Cooperalfa, Corpo de Bombeiros de Abelardo Luz, Cristiano Cabelereiros, Dom Pepe Pizzaria, Igreja Batista Independente, Inviolável, Jaqueline Decorações, Jornal O Falcão, Kenia Piva Make Up, Igreja Batista Independente, Inviolável, Lilian Sbruzi, Maluf Fotografias, Mamuska Noivas, Paróquia São Sebastião, Polícias Civil e Militar de Abelardo Luz, Rádio Liberdade, Rádio Rainha das Quedas, Relojoaria e Ótica Berlato, Relojoaria e Ótica Guero, Relojoaria Elite, Relojoaria Eloise, Restaurante La Bionda, Salão de Beleza da Adriana, Salão de Beleza da Cinthia, Salão de Beleza da Frida, Salão de Beleza da Gesmari, Salão de Beleza da Gidy Hair Stile, Salão de Beleza da Nega, Simone Cantele -Divina Lotus, Studio Mega e Wagner Noivas.



Fonte: Floripa News