SP convoca gestantes para se vacinarem contra gripe até sexta-feira

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo está convocando as gestantes para se vacinarem contra a gripe até a próxima sexta-feira (23). Este é o grupo prioritário que teve menor adesão à campanha de vacinação, atingindo somente 59,4% das grávidas, com 278.732 doses aplicadas. Segundo a secretaria, a imunização precisa alcançar mais 200 mil gestantes.

O alerta do órgão para a vacinação de crianças (bebês a partir dos seis meses e crianças menores de 5 anos) também está mantido, por se tratar do segundo grupo com menor cobertura vacinal, com 67,2%. A cobertura vacinal dos demais grupos já atingiu ou está próxima da meta. Entre as puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias) e idosos, a cobertura foi de 90,5%.

Além desses grupos, a campanha deste ano incluiu a imunização de indígenas, profissionais de saúde que trabalham em serviços públicos e privados, professores das redes pública e privada, policiais civis e militares, bombeiros e profissionais que atuam na Defesa Civil, Correios, Poupatempo, Ministério Público Estadual (MPE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Defensoria Pública.

Desde o dia 12 de junho, a vacinação também foi ampliada para as pessoas com idade entre 55 e 59 anos. Além de imunizar a população contra a gripe A H1N1, as doses protegem contra os vírus H3N2 e B.



