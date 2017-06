SSP anuncia que nova sede será inaugurada no começo de agosto em Florianópolis 

<p>O complexo administrativo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), localizado na Avenida Ivo Silveira, em Capoeiras, região continental de Florianópolis, será inaugurado no dia 8 de agosto deste ano. A data foi anunciada durante uma reunião na manhã desta terça-feira pelo secretário da pasta, César Augusto Grubba. A estrutura começou a ser construída em 2012 e, inicialmente, a expectativa era de que a solenidade iria ocorrer entre junho e julho deste ano. </p><p>No mês passado, o Diário Catarinense noticiou que, apesar de a <b> SSP já ter sido transferida para o novo complexo de prédios </b>, ainda não havia atendimento ao público. Na época, a mudança dos comandos das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Detran ainda estava pendente. </p><p>A sede própria da SSP foi construída em um terreno de 30 mil metros quadrados e custou R$ 89 milhões. Desse total, R$ 65 milhões são de recursos do Pacto por Santa Catarina e R$ 24 milhões da verba própria da SSP. Segundo Grubba, este valor será quitado em, no máximo, oito anos.</p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p>O complexo é tratado como o maior investimento da segurança pública de Santa Catarina nos últimos anos. Além da melhorar a integração e a comunicação entre as instituições, a mudança de endereço também se dá por conta dos gastos com alugueis. Conforme a assessoria de imprensa da SSP, com a ocupação do novo espaço, o governo vai economizar R$ 2,8 milhões por ano. Hoje esse valor é usado para custear os aluguéis das salas ocupadas pela secretaria em 19 pontos da cidade.</p><p>Em abril deste ano, o DC também mostrou que os prédios que integram o complexo estavam prontos há seis meses e que, durante este período, <b> a SSP teria gasto cerca de R$ 700 mil com o aluguel do então edifício que ocupava no centro da Capital </b>.</p><p>Ao todo, a nova estrutura conta com três prédios divididos em blocos e heliponto. A secretaria ficará no bloco C com as diretorias e gerências, a PM e o Corpo de Bombeiros no bloco A e no bloco B a Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias (IGP) e Detran. O complexo ainda conta com 359 vagas para carros e 38 espaços destinados para motos. <br><br><b>Leia mais:<br> Secretaria de Segurança muda para nova sede em Florianópolis </b><br></p><p><b> Governo de SC gastou R$ 700 mil em aluguéis mesmo com novo complexo da SSP pronto <br></b><br><b> Complexo de segurança de R$ 80 milhões é concluído na Capital </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense