STF suspende incorporação por cargo de confiança na remuneração dos servidores públicos de SC

<p>O <b>Supremo Tribunal Federal</b> (STF) suspendeu as leis catarinenses que permitiam aos servidores públicos incorporar definitivamente ao salário os valores referentes à ocupação temporária de um cargo de confiança. A liminar concedida pelo ministro <b>Alexandre de Moraes</b> nesta segunda-feira, 26, atende aos argumentos apresentados pela <b>Procuradoria Geral do Estado</b> numa Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) encaminhada em dezembro de 2015. Nela, pedia-se a declaração de inconstitucionalidade de diversas leis que criaram, com efeito retroativo a 1991, o benefício da "estabilidade financeira" para os servidores do <b>Ministério Público Estadual</b> , <b>Tribunal de Justiça do Estado</b> , <b>Tribunal de Contas do Estado</b> e <b>Assembleia Legislativa do Estado</b> .</p><p>O Estado argumentou que os dispositivos questionados permitem ao servidor titular de um cargo efetivo a incorporação aos seus vencimentos de parte ou da totalidade do valor a maior que veio a receber durante o período em que ocupou um cargo ou função de confiança. Moraes concordou com as alegações do Estado. Para ele, a retroatividade das leis a 1991 atenta contra a razoabilidade jurídica. "Ao permitirem a consideração de fatos funcionais passados para fins de aquisição do direito aos benefícios de estabilidade financeira e adicional de exercício, as leis revelam-se nitidamente arbitrárias", afirmou, acrescentando que isso permite, em razão do histórico funcional, um incremento financeiro desproporcional à remuneração dos destinatários da norma. Também justificou a medida antecipatória pelo atual acréscimo na folha de pagamento dos órgãos públicos envolvidos. Somente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o impacto financeiro é de R$ 5,4 milhões por ano. <b><br></b></p>

Fonte: Diário Catarinense