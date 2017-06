Sub-20 e sub-17: atletas no título da Série B atuam na base do Criciúma

<p>Campeões da Série B do Campeonato Brasileiro de 2002, Cléber Gaúcho e Luciano Almeida foram apresentadores como treinadores da equipe sub-20 e sub-17 do Criciúma, respectivamente, na tarde de quinta-feira. Os dois atuaram como atletas daquela temporada até 2005. Inclusive, naquela façanha eles eram comandados por Edson Gaúcho, hoje diretor executivo de futebol do Tigre. </p><p>Cléber Gaúcho foi treinador da equipe profissional do XV de Piracicaba na Série A2 do Paulista, enquanto Almeida trabalhou na base do Veranópolis e atuou como auxiliar em times profissionais.<br></p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense