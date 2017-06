Sucesso de público na Festa do Pinhão movimenta economia da região serrana

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O <b> sucesso de público e de vendas </b>da <b> Festa Nacional do Pinhão </b> movimentou a <b> economia </b>da região serrana e melhorou o astral da população atingida pelas fortes <b> chuvas </b>de junho. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Avaliação do prefeito <b> Antônio Ceron </b> (<b> PSD </b>) ao anunciar em <b> Florianópolis </b> que conseguiu equilibrar as contas em cinco meses de gestão. Pagou R$ 22 milhões de dívidas, reduziu as secretarias de 23 para 10 e os comissionados de 429 para 280.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Serra Catarina<br></b>Começa nesta quarta e prosseguirá durante os meses de junho, julho e agosto, em <b> São Joaquim </b>, <b> Lages </b> e municípios do Planalto o Serra Catarina – Festival de Inverno. Nesta sexta-feira será inaugurado o Boulevard de São Joaquim, com nova iluminação pública, com a presença do governador. Vários festivais de música, teatro e gastronomia marcarão a programação.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Polêmica<br></b>Prevista para esta quarta votação em plenário do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre orçamento regional impositivo. Prefeitos do interior já se encontram na Capital para pressionar os deputados. A proposta prevê destinação de 3% da receita líquida do Estado em despesas com projetos coletivos dos deputados. Representariam mais de R$ 600 milhões por ano. O governador <b> Colombo </b> é contra o projeto.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Novo projeto do contorno viário na BR-101 causa discussão na Alesc</b> <br></p><p><b> Em meio a lama da Lava-Jato, renovação para eleição de 2018 segue distante <br></b></p><p> <b>”Também estou estarrecido com as denúncias”, diz Mauro Mariani sobre entrevista de Joesley Batista</b> </p><!– contentFrom:cms –>

