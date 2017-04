Superávit das contas externas do Japão em fevereiro sobe 18% em um ano

O superávit nas contas externas do Japão no mês de fevereiro aumentou 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. O indicador que mede os ganhos do Japão com comércio internacional e investimentos teve resultado positivo de 2,814 trilhões de ienes (US$ 25,3 bilhões) em fevereiro, antes do ajuste para as variações sazonais, de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças. O superávit foi maior do que uma previsão de 2,608 trilhões dos economistas.

O Japão registrou um superávit de 1,013 trilhão de ienes no comércio de bens e serviços, um aumento de 79% em relação ao ano anterior, em parte porque as exportações de mercadorias obtiveram um aumento na recuperação da demanda global. A China, após o feriado do Ano Novo em janeiro, também importou produtos japoneses em um ritmo mais rápido do que no ano anterior.

Os EUA respondem pela maior parcela dos ganhos comerciais do Japão, tornando a nação do Pacífico um alvo potencial para a campanha de Donald Trump para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos pressionando outras nações a comprarem mais produtos norte-americanos. Os investidores estão observando de perto um diálogo econômico entre os EUA e o Japão a partir deste mês, que provavelmente envolverá discussões sobre política comercial.

Ainda assim, a maior parcela do superávit em conta corrente do Japão é proveniente de retornos de investimentos japoneses no exterior, como pagamentos de juros de títulos do Tesouro norte-americano ou dividendos de ações norte-americanas. O chamado superávit de renda primária do Japão totalizou 1,975 trilhão de ienes em fevereiro, uma queda de 1,9% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados.

Fonte: diariodonordeste