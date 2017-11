Surfista de Itajaí lança campanha para arrecadar fundos para competir no Campeonato Mundial

O Surfista de Itajaí, Jonathan Borba, foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Surf Adaptado, que acontecerá no dia 29 de novembro a 03 de dezembro, nos Estados Unidos.

Uma grande missão para o atleta catarinense que irá se juntar à equipe campeã mundial do ano passado na defesa do título. Porém Jonathan não consegue arcar com todas as suas despesas da viagem e lançou uma campanha de financiamento coletivo para complementar sua ida ao campeonato. “Possuo um patrocinador que me custeou as passagens e a despesa com documentação para conseguir ir, porém preciso arrecadar dinheiro para pagar a hospedagem, transporte e alimentação, e com isso resolvemos, eu e minha família, tentar arrecadar através do financiamento coletivo”, diz Jonathan.

Para isso, lançou uma campanha no site vakinha.com.br, denominada BRACINHO NO MUNDIAL, que pode ser acessada através deste link: https://goo.gl/fJ8QZz . “Minha meta é conseguir pagar as despesas da viagem, e conquistar o título para o Brasil na minha categoria. Meus apoiadores estão me dando uma ótima preparação, e me sinto confiante. Vou honrar cada pessoa que ajudar, e vou representar o Brasil da melhor forma possível”, completa.

Jonathan nasceu sem o antebraço esquerdo e disputa a categoria adaptados. Em 2017 está liderando o Circuito Catarinense da categoria. Recentemente teve sua história contada em um documentário que está sendo exibido em festivais chamado RIA, mostrando todos os desafios de sua vida.

Maiores informações e contato podem ser feitos pela página do surfista no Facebook, Jonathan Borba, ou através do perfil no instagram, @adpatsurfborba.



Fonte: Floripa News