Suspeito de praticar assaltos é morto em confronto com BPRaio

Um homem suspeito de praticar assaltos no município de São Benedito foi morto na manhã deste domingo (9) por uma composição do BPRaio. Conforme a Polícia, Francisco Eliano Rodrigues da Silva, de 35 anos, e um comparsa atiraram contra cinco policiais do Batalhão.

De acordo com o escrivão Elisiário Júnior, da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, onde foi instaurado inquérito para apurar o caso, por volta das 11h a equipe fazia o patrulhamento nas proximidades do Hospital Municipal de São Benedito quando se deparou com uma possível ocorrência de assalto a um bar.

O escrivão conta que, segundo depoimento dos policiais, eles deram a volta no quarteirão, retornaram ao local e se depararam com um grupo de pessoas sendo assaltadas por uma dupla armada. Um dos suspeitos logo fugiu e Francisco Eliano teria dado início ao confronto armado com os PMs.

"Esse que morreu recebeu os policiais com muita bala, aí houve reação por parte do BPRaio. Ele foi atingido e morreu no local. Os populares lá da região disseram que eles praticavam assaltos constantes. Ontem o Francisco já tinha roubado uma moto e estava usando esse veículo hoje para assaltar pela cidade", afirmou o escrivão.

A Polícia ressalta que permanece em diligência na busca do suspeito foragido. Além da arma de fogo, foram encontrados com Francisco Eliano aparelhos celulares e aproximadamente R$ 1 mil.

Fonte: diariodonordeste