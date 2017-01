Taça com suor e vaias

Ainda não foi a exibição que a torcida esperava, mas o Fortaleza chegou à primeira vitória no Campeonato Cearense, ao derrotar o Guarani de Juazeiro por 1×0, ontem à noite na Arena Castelão. O jogo valeu tanto pela segunda rodada do Estadual, quanto pela Taça dos Campeões Cearenses de 2017.

O Leão do Pici terá agora o clássico contra o Ceará, no domingo às 18h15, para aprimorar melhor o seu futebol, que ainda carece de mais brilho ofensivo.

O jogo mostrou que o Tricolor do Pici evoluiu no aspecto defensivo. A defesa não ficou muito exposta como no clássico contra o Ferroviário, mas não deixou de passar momentos de aperto.

Vaias e cobranças

Mesmo com a conquista, uma parte da torcida do Fortaleza presente à Arena Castelão prorrompeu em vaias sobre os jogadores, que erguiam a taça, como protesto pela fraca exibição tricolor.

O Leão do Pici começou o jogo com mais posse de bola e com precaução de não sofrer contra-ataques mortais, tal como aconteceu com o Ferroviário. Para tanto, o técnico Hemerson Maria deixou os volantes em estado de alerta para neutralizar as principais ofensivas do adversário.

A preocupação defensiva do Tricolor do Pici se mostrou nítida com a marcação dupla pela esquerda, onde Gastón Filgueira ajudava no trabalho de desarme de Allan Vieira. Pela direita, Felipe ficava mais plantado.

Mesmo com toda essa precaução, o Fortaleza não evitou que as principais chances de gol viessem do adversário. Isso porque, o Leão não teve criatividade no meio-campo, setor hoje povoado mais por volantes do que meias criativos.

O Fortaleza tinha posse de bola do meio-campo para trás e não conseguia produzir nada de ofensivo para o adversário.

Já o Guarani teve as melhores jogadas de perigo, ora com o lateral Zé Aquiraz, ora com Ronda e Leilson, que finalizaram em três oportunidades, forçando o goleiro Marcelo Boeck a fazer defesas salvadoras, mandando a bola para escanteio.

Jogada trabalhada

Na primeira jogada trabalhada, aos 39 minutos, o Fortaleza chegou ao primeiro gol. Felipe cruzou, a bola passou na pequena área, a zaga rebateu mal e Gastón Filgueira chutou e marcou 1×0 para o Leão do Pici.

No segundo tempo, o Guarani foi para cima do Fortaleza e teve várias oportunidades para empatar o jogo, porém esbarrou no goleiro Marcelo Boeck, o grande nome do jogo.

Olho no jogo

Gol solitário

O volante Gastón Filgueira tem jogado mais ofensivamente no atual time do Fortaleza, atuando pelo lado esquerdo, cumprindo uma função de colaborar com o lateral Allan Vieira. No jogo contra o Guarani, ele aproveitou uma sobra de bola no ataque e fez o gol da vitória tricolor.

Organizador do time

O meia Rodrigo Andrade teve um papel tático importante, organizando as jogadas ofensivas do Fortaleza. Não fez uma exibição de gala, mas colaborou também, quando precisou recompor a meia cancha, para evitar que o time fosse surpreendido por contra-ataques velozes do Guarani.

Lateral surpreende

Ao se ouvir o nome de Zé Aquiraz, o torcedor menos avisado pode até imaginar que seria mais um jogador apenas regular, entretanto, o lateral-esquerdo do Guarani/J mostrou-se eficiente no apoio e teve duas chances para marcar gol, mas parou em Marcelo Boeck.

Fonte: diariodonordeste