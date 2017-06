Taxistas de Balneário Camboriú lançam aplicativo para concorrer com Uber

<p class=”embed-content”> </p><p><br></p><p>Pelo visto, a concorrência com a Uber foi saudável para o serviço de táxis em Balneário Camboriú. A Associação dos Taxistas lança na semana que vem seu próprio aplicativo, e vai dar desconto nas corridas para os clientes que pedirem o táxi pelo celular. <br><br>O desconto é de 20% de segunda a quinta-feira, e de 15% sexta, sábado e domingo. A ideia é ter preços mais acessíveis para reconquistar mercado.</p><p>A regulamentação da Uber foi aprovada em redação final na sessão de quarta-feira à noite, apesar dos pontos polêmicos que, no entendimento de alguns vereadores, pode inviabilizar o funcionamento do aplicativo em Balneário Camboriú. </p><p> <b>Balneário Camboriú aprova regulamentação da Uber</b> </p><p>Há pelo menos dois pontos controversos. O primeiro é a exigência de que os carros da Uber sejam emplacados em Balneário Camboriú, o que trava a atuação de motoristas de fora _ e contraria o modelo do aplicativo. O vereador Omar Tomalih (PSB), autor da proposta, alega é uma forma de proteger os motoristas locais durante a temporada de verão, quando a cidade atrairia muitos motoristas de outros municípios.</p><p>O segundo alvo da polêmica é o artigo que prevê que a Uber envie à prefeitura, periodicamente, o relatório de corridas por motorista, incluindo o trajeto feito, o valor pago e a avaliação feita pelo usuário. São exigências que os motoristas de táxi, por exemplo, nunca tiveram.<br><br>Além disso, a regulamentação prevê que a Uber instale um escritório na cidade, o que contraria a forma de atuação da empresa nas cidades menores, como é o caso de Balneário Camboriú. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense