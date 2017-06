Técnico Claudinei Oliveira avalia a continuidade de Kozlinski e Maicon entre os titulares do Avaí

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O técnico Claudinei Oliveira ainda vai definir, mas não escondeu que vai pensar sobre a continuidade do goleiro Kozlinski e do lateral-direito Maicon entre os titulares do <b> Avaí. </b> Ambos tiveram atuações ruins no último confronto da equipe, a derrota por 3 a 0, na Ressacada, para o Fluminense. O treinador vai avaliar a situação de ambos, mas de formas diferentes, para indicar se continuarão entre os 11.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No caso da meta azurra, conforme o treinador, em entrevista coletiva, uma conversa entre ele, o preparador de goleiros André Croda e os dois principais arqueiros do plantel, Kozlinski e Douglas é preponderante para definir o escolhido para o confronto das 20h de segunda-feira, contra o Botafogo, no Engenhão. Titular desde o início do Brasileirão, Kozlinski cometeu falha clamorosa que causou o primeiro gol no revés para o Flu, na última quarta.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Temos tempo para definir. Eu vou conversar com eles, com os goleiros que temos, sentir como estão sentindo e tomar a melhor decisão para o Avaí. Não a melhor para mim, para o Douglas ou para o Maurício: é a melhor para o Avaí. Temos tempo para definir isso — disse, na tarde desta sexta-feira.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Já o caso do Maicon é diferente. O treinador pretende avaliar a continuidade do atleta com base nos dados e informações que dispõe. O jogador foi autor de gol contra e teve estreia ruim, demonstrando falta de ritmo de jogo. Claudinei pretende tomar uma decisão com base nas informações do sistema de monitoramento dos atletas que atuaram e também sobre o desgaste e sua condição física para um próximo compromisso.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Pedi relatório para o pessoal da fisiologia sobre ele. Vamos analisar, fazer um comparativo entre ele o Leandro (Silva) em relação ao desempenho. Acho que o jogo de segunda demanda que todos estejam 100%. Vamos ver se existe a necessidade de poupa-lo neste jogo para estar em ação no próximo. Vamos conversar ainda para definir — explicou o comandante azurra. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense