Técnico da Chapecoense diz que time não pode ter desaprendido

<p>Apoiado pelo diretoria mesmo após mais uma derrota, o técnico da Chapecoense , Vagner Mancini, disse que acredita na recuperação do bom desempenho do time, que foi bicampeão catarinense e fez bons jogos na Libertadores.</p><p>- Não é possível que o time tenha desaprendido, a gente sabe que através do trabalho vai recuperar o bom futebol – disse o treinador.</p><p>Mancini reconheceu que os atacantes não vivem bom momento, pois não marcaram nos dois últimos jogos em casa, mas afirmou que como técnico precisa passar confiança para eles.</p><p>- Não posso ser um cara com uma foice na mão que corta do time quem vai mal – ressaltou.</p><p>Na visão do treinador o time já recuperou o bom futebol após a goleada por 5 a 1 para o Flamengo.</p><p>Mancini disse que a Chapecoense dominou o jogo, teve muito mais conclusões a gol mas não conseguiu definir bem.</p><p>Ele também reconheceu que a defesa continua com problema, mesmo com algumas mudanças.</p><p>- Mais uma vez demos bobeira na defesa onde na hora do gol tínhamos mais jogadores – avaliou.</p><p>O treinador ressaltou que até tentou jogar com três volantes, como é tradição na Chapecoense, e mesmo assim tomou gol.</p><p>No entanto ele elogiou o volante Lucas Mineiro, o zagueiro Fabrício Bruno, que iniciaram a partida, e também o atacante Lourency, que entrou no segundo tempo.</p><p>Os três podem ter nova oportunidade na quarta-feira, na estreia da Chapecoense na Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, na Argentina.</p><p>Mancini disse que vai utilizar o que tem de melhor. Só vai poupar alguém se houver risco de lesão, pelo desgaste de duas partidas por semana.</p>

Fonte: Diário Catarinense