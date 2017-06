Técnico Marcelo Cabo precisa utilizar bem o pouco tempo para primeiros treinos no Figueirense

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A estreia ficou para trás, e Marcelo Cabo tem pela frente os primeiros treinamentos no comando do <b> Figueirense </b>. São poucos, porque a equipe volta a jogar nesta terça-feira. Às 20h30, no Orlando Scarpelli, o adversário é o Luverdense. O desafio do novo treinador é conseguir imprimir seu trabalho de forma efetiva para que o Alvinegro termine de uma vez a sequência de seis partidas sem vitórias na <b> Série B do Campeonato Brasileiro. </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Tem o lado bom, que você não tem tempo para lamentar. Mas eu preciso trabalhar, estou chegando agora e vou ter criar mecanismos para trocar o pneu com o carro andando — comentou o comandante do Furacão.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Além do pouco tempo para treinar, Marcelo Cabo tem outro problema: os desfalques. O volante Zé Antônio e o meia-atacante Jorge Henrique não poderão jogar por conta de suspensões por cartões amarelos. Em compensação, o lateral-direito Dudu volta a estar disponível. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O título da Série B do ano passado, pelo Atlético-GO, credenciou Cabo a ser o escolhido pelo Figueirense para comandar a equipe no retorno à elite do futebol nacional. O treinador carece de tempo, mas espera que, mesmo com pouco tempo, consiga imprimir algumas marcas de seu trabalho no Figueirense para o confronto diante do time de Lucas do Rio Verde (MS).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Estou convicto que vamos alcançar nosso objetivo. É uma equipe qualificada, mas preciso trabalhar, dar continuidade ao que o Márcio fez, mas com a minha filosofia. O grupo está comprometido e vamos fazer um jogo competitivo na terça-feira – completou o treinador.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O elenco alvinegro faz o treino apronto ao confronto nesta segunda-feira. </p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense