Temer acena positivamente para assinatura de MP que libera recursos para cidades de SC atingidas pelas chuvas 

<p>Em audiência nesta terça-feira com a Frente Parlamentar Catarinense, o presidente Temer acenou positivamente para a assinatura de uma medida provisória que libera recursos para as cidades de Santa Catarina atingidas pelas chuvas das últimas semanas. O pedido, feito pelos parlamentares catarinenses, foi baseado em um levantamento assinado pelo secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. No documento, Moratelli calcula que os prejuízos somam, a princípio, R$ 45 milhões. </p><p>No levantamento, o secretário afirma que “Santa Catarina terá imensas dificuldades em se recuperar se não contar com a participação do Governo Federal no restabelecimento da normalidade e na proteção geral da população” e, por isso, o Estado reiterava a necessidade de ajuda financeira.<br><br>O valor, conforme explicação da deputada Carmen Zanotto (PPS), que estava presente no encontro, será usado como base para o estudo que deve viabilizar a medida provisória. Segundo a parlamentar, durante o encontro o próprio presidente teria feito uma ligação pedindo que o estudo fosse iniciado. Apesar disso, não há previsão para a assinatura do documento e liberação do aporte do governo federal.</p><p>No entanto, por meio de uma postagem no Facebook, o senador Dalírio Beber (PSDB), que também estava na audiência com o presidente, informou que a “suplementação de dotação orçamentária com rapidez, através de MP” deve, segundo o próprio presidente, ser assinada nesta quarta-feira. <br><br>Segundo a Agência Senado, Beber ainda teria ressaltado em sua fala a visita dos os ministros Helder Barbalho, das Cidades, e Osmar Terra, do Desenvolvimento Social. No começo da semana, os ministros estiveram na região serrana do Estado e também tiveram acesso ao mesmo relatório que foi entregue nesta terça-feira ao presidente.<br><br>No relatório, a Defesa Civil aponta que, ao todo, 97 municípios registraram ocorrências e que 21,6 mil pessoas ficaram desalojadas e outras 2,6 mil estão desabrigados. No total, 31,7 mil pessoas foram afetadas pelo mau tempo e 9,1 mil residências sofreram danos.<br></p><p><b>Leia também:<br> Após chuva, famílias atingidas por enchentes e deslizamentos retornam para as casas em SC <br></b><br><b> Confira a cobertura das chuvas em Santa Catarina </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense